Благотворительный забег пройдет в Иркутске 28 мая

Благотворительный легкоатлетический забег пройдет в Иркутске в пользу детей с синдромом Дауна 28 мая на острове Юность, сообщает пресс-служба администрации города. Начало — в 12:00.

Все деньги, собранные на мероприятии, перечислит на программы ранней помощи для детей с синдромом Дауна. Вся информация о забеге на сайте организаторов >.

Напомним, что в Иркутске легкоатлетический забег «Спорт во благо» проходил дважды в сентябре 2015 года и в мае 2016 года. Благодаря двум марафонам собрано более 300 тысяч рублей. На эти деньги проведено более 1200 занятий с коррекционными специалистами.