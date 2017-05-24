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05:04 (мск), источник: АиФ Иркутск

Благотворительный забег пройдет в Иркутске 28 мая

Собранные деньги пойдут на помощь для детей с синдромом Дауна.

Благотворительный легкоатлетический забег пройдет в Иркутске в пользу детей с синдромом Дауна 28 мая на острове Юность, сообщает пресс-служба администрации города. Начало — в 12:00.

Все деньги, собранные на мероприятии, перечислит на программы ранней помощи для детей с синдромом Дауна. Вся информация о забеге на сайте организаторов >.

Напомним, что в Иркутске легкоатлетический забег «Спорт во благо» проходил дважды в сентябре 2015 года и в мае 2016 года. Благодаря двум марафонам собрано более 300 тысяч рублей. На эти деньги проведено более 1200 занятий с коррекционными специалистами.

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