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05:04 (мск), источник: Губерния онлайн

Шествие молодых мам с колясками организуют в Хабаровске

День защиты детей отпразднуют в Хабаровске. 1 июня в парке имени Н. Н. Муравьева-Амурского пройдет ряд развлекательных мероприятий. Они начнутся в 16:30 на открытой концертной площадке «Ракушка».

«Мероприятие проводится в рамках краевого проекта “Счастливая семья” и преддверии столетнего юбилея органов ЗАГС России. На площадке выступят детские коллективы, со зрителями будут работать аниматоры. Гости станут участниками розыгрыша призов от спонсоров, дегустаций, мастер классов», — рассказала председатель комитета по делам ЗАГС и архивов правительства края Ольга Завьялова.

Кульминацией праздника станет шествие молодых мам с колясками к «Дереву семьи». Там родители завяжут ленты с именами детей, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства края.

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