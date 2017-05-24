Шествие молодых мам с колясками организуют в Хабаровске

«Мероприятие проводится в рамках краевого проекта “Счастливая семья” и преддверии столетнего юбилея органов ЗАГС России. На площадке выступят детские коллективы, со зрителями будут работать аниматоры. Гости станут участниками розыгрыша призов от спонсоров, дегустаций, мастер классов», — рассказала председатель комитета по делам ЗАГС и архивов правительства края Ольга Завьялова.

Кульминацией праздника станет шествие молодых мам с колясками к «Дереву семьи». Там родители завяжут ленты с именами детей, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства края.