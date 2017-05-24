В жизни Сереги Питерского произошло важное событие

Жители Приморья продолжают следить за жизнью уже известного путешественника Сереги Питерского, сообщает РИА VladNews.

Как стало известно, совсем недавно в жизни Сереги произошло знаменательное событие — его мама Алла вышла замуж. Информация появилась накануне в социальных сетях.

«Поздравляем Аллу (маму Сергея) с тем, что она вышла замуж. Такой большой семье, необходима мужская, сильная опора. Счастья вам, берегите друг друга», — говорится в паблике путешественника.