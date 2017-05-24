В жизни Сереги Питерского произошло важное событие
Приморцы не перестают следить за жизнь известного путешественника.
Приморцы не перестают следить за жизнь известного путешественника.
Жители Приморья продолжают следить за жизнью уже известного путешественника Сереги Питерского, сообщает РИА VladNews.
Как стало известно, совсем недавно в жизни Сереги произошло знаменательное событие — его мама Алла вышла замуж. Информация появилась накануне в социальных сетях.
«Поздравляем Аллу (маму Сергея) с тем, что она вышла замуж. Такой большой семье, необходима мужская, сильная опора. Счастья вам, берегите друг друга», — говорится в паблике путешественника.
Напомним, свою известность Серега Питерский получил после того, как решил реализовать свою идею — дойти пешком от