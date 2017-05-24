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05:12 (мск), источник: VLADNEWS

Владивосток покорил своей красотой жителей России

Аэросъемка набрала практически 50 тысяч.

В сети появилась аэросъемка Владивостока с высоты птичьего полета, сообщает РИА VladNews.

Красота города покорила не только местных жителей, но и жителей вей России. За шесть дней ролик набрал около 50 тысяч просмотров.

Автор ролика показал основные достопримечательности города и повседневную жизнь Владивостока, а также прекрасную природу Приморья с уникальными возможностями авиационной беспилотной авиации.

Комментаторы в один голос заявили, что Владивосток — это прекрасный город России.

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