Владивосток покорил своей красотой жителей России
Аэросъемка набрала практически 50 тысяч.
Аэросъемка набрала практически 50 тысяч.
В сети появилась аэросъемка Владивостока с высоты птичьего полета, сообщает РИА VladNews.
Красота города покорила не только местных жителей, но и жителей вей России. За шесть дней ролик набрал около 50 тысяч просмотров.
Автор ролика показал основные достопримечательности города и повседневную жизнь Владивостока, а также прекрасную природу Приморья с уникальными возможностями авиационной беспилотной авиации.
Комментаторы в один голос заявили, что Владивосток — это прекрасный город России.