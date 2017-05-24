Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Прилучный с усами, Глинников в юбке: съемки сериала «Форс-мажор»
Боевик ВСУ устроил драку в супермаркете из-за русского языка
СМИ узнало о причине незапланированной поездки Путина во Францию
Фото мужа Марии Кожевниковой с сыном вызвало скандал
Татьяна Навка затмила всех на закрытой вечеринке в Каннах (фото)
Как противозачаточная таблетка совершила переворот в экономикеТаблетки в корне поменяли рынок труда, позволив женщине делать карьеру, о которой раньше она не могла и мечтать
Орбакайте, Башаров и Самойлова спели с Куценко на его 50-летии
Прилучный с усами, Глинников в юбке: съемки сериала «Форс-мажор»
Почему квартиры долго не продаются?
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Каррера: Очень странно, что меня не позвали на вечер РФПЛ
«Манчестер Юнайтед» и «Аякс» сыграют в финале Лиги Европы
Дмитрий Маликов рассказал о ссорах с дочкой и о ее бойфренде
В моду вошли бабуши: что это и как их носить (фото)
"Не смей умирать!": Алла Пугачева обратилась к подруге
Пресняков о разрыве с Орбакайте: Уж лучше пуля
Иномарки в СССР: машины из-за «железного занавеса»
КАМАЗ откажется от бумажных сервисных книжек
Фоторепортажи
860 лет назад родился Cид Вишес
20Крепостные стены XXI века
1080 лет парку Лос-Гласьярес
12Воспоминания Набережной Круазет
05:22 (мск), источник: Губерния онлайн

Хабаровские полицейские усилят охрану школьников во время последних звонков

Помимо участковых инспекторов за порядком будут следить и сотрудники других подразделений полиции.

Источник: РИА "Новости"

В день последних звонков, 25 мая, хабаровские полицейские усилят охрану общественного порядка. В школах будут дежурить сотрудники полиции отдела по делам несовершеннолетних, участковые и работники оперативных отделов. Всего в Хабаровском крае окончание школы отпразднуют 16 тысяч выпускников, сообщает портал «Губерния».

О том, как будут охранять школьников, рассказал старший специалист пресс-службы УМВД по Хабаровску Кирилл Блинов.

«Усиление мер по защите правопорядка пройдет в рамках ежегодного мероприятия. Плотность наружных нарядов увеличат на 25%. Патрули выйдут на главные площади Хабаровска. Также наши сотрудники будут дежурить на городских прудах и в парке “Динамо”. Особое внимание будет уделено парковым зонам и набережной Амура. Полицейские будут пресекать факты употребления алкоголя и появление в общественных местах в нетрезвом виде», — рассказал Кирилл Блинов.

В местах, где пройдут торжества, ограничат продажу спиртного. Полицейские наряды приступят к службе в 13:00 и будут дежурить до особого распоряжения.

До начала линеек полицейские проверят помещения школ со специально обученными собаками.

Кроме того, на дорогах города будут выставлены дополнительные наряды ГИБДД: полицейские проследят за соблюдением правил парковки и дорожного движения.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Свыше миллиарда рублей собираются вложить инвесторы в проекты в свободном порту Ванино
В Великобритании повысили уровень террористической угрозы
Экс-советник Трампа готов опровергнуть вмешательство РФ в выборы
Титов предложил ввести в России налоговый спецрежим для богатых
Путин поддержал идею о сокращении числа легионеров в РФПЛ
Администрация Трампа представила свой первый бюджет
Президенту Филиппин пришлось сократить свой визит в Россию
Медведев заявил о необходимости снижения ставки по ипотеке
Спорт
Каррера: Очень странно, что меня не позвали на вечер РФПЛ Межсезонье в России еще не началось, однако новости из команд, и довольно громкие, уже поступают. Рассказываем об уже состоявшихся и возможных переменах в «Спартаке»
Авто
Новый внедорожник из Lada 4х4: документы получены Внедорожник «Сталкер» принято вспоминать, как несостоявшийся проект российского автопрома. Но недавно компания «Апал» вдруг оформила документы на производство этой модели!
Hi-Tech
Заброшенная страна: советские «города-призраки» в фотографиях В рамках проекта «Заброшенная страна» Hi-Tech.Mail.ru расскажет о мертвых «городах-призраках» России и бывшего СССР. Причины — разные: техногенная катастрофа, отсутствие финансирования градообразующих предприятий или инженерные просчеты. За каждой историей стоит человеческая трагедия
Кино
Умер сыгравший Джеймса Бонда Роджер Мур Снявшийся в семи фильмах бондианы актер скончался на 90-м году жизни в Швейцарии
Недвижимость
Как по-разному использовать подушки в интерьере?
В Ярославле жителей оштрафовали за прогул субботника
Власти Крыма изымут у частников недвижимость на $1 млрд
В России поменяют формулу расчета платежей за ЖКУ
Леди
Как носить кроп-топы в городе: 7 идей Неуместной излишняя обнаженность кажется лишь на первый взгляд. В нашем обзоре - семь идей, как носить даже самые смелые топы в каменных джунглях.
Дети
Анну Седокову раскритиковали за странное имя сына Певица подверглась критике со стороны пользователей соцсетей.
Все о ремонте
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь