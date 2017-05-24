Хабаровские полицейские усилят охрану школьников во время последних звонков

В день последних звонков, 25 мая, хабаровские полицейские усилят охрану общественного порядка. В школах будут дежурить сотрудники полиции отдела по делам несовершеннолетних, участковые и работники оперативных отделов. Всего в Хабаровском крае окончание школы отпразднуют 16 тысяч выпускников, сообщает портал «Губерния».

О том, как будут охранять школьников, рассказал старший специалист пресс-службы УМВД по Хабаровску Кирилл Блинов.

«Усиление мер по защите правопорядка пройдет в рамках ежегодного мероприятия. Плотность наружных нарядов увеличат на 25%. Патрули выйдут на главные площади Хабаровска. Также наши сотрудники будут дежурить на городских прудах и в парке “Динамо”. Особое внимание будет уделено парковым зонам и набережной Амура. Полицейские будут пресекать факты употребления алкоголя и появление в общественных местах в нетрезвом виде», — рассказал Кирилл Блинов.

В местах, где пройдут торжества, ограничат продажу спиртного. Полицейские наряды приступят к службе в 13:00 и будут дежурить до особого распоряжения.

До начала линеек полицейские проверят помещения школ со специально обученными собаками.

Кроме того, на дорогах города будут выставлены дополнительные наряды ГИБДД: полицейские проследят за соблюдением правил парковки и дорожного движения.