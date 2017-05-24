На острове Молокова в Красноярске появятся военные площадки
В мэрии представили проект развития территории.
В мэрии представили проект развития территории.
Остров Молокова, расположенный в центральной части Красноярска на реке Енисей, решили привести в порядок. Согласно проекту планировки и межевания, на территории должны появиться объекты туристского, спортивного и культурного значения.
В мэрии рассказали, что часть острова предоставят учреждению «Молодежный
Так, 22 мая на острове Молокова состоялась церемония закладки первого камня на территории будущего музея освоения Севера. Эта площадка также станет частью плана по модернизации острова. Кроме того, на острове планируется организовать постоянную выставку боевой техники и ретроавтомобилей, а также
В 2017 году архитекторы разработают концепцию, эскизный проект и
Напомним, в 2010 году городские власти планировали возвести на острове комплекс «Енисей Парк-Сити», деловая часть которого будет состоять из офисных помещений, отеля европейского уровня,