На острове Молокова в Красноярске появятся военные площадки

Остров Молокова, расположенный в центральной части Красноярска на реке Енисей, решили привести в порядок. Согласно проекту планировки и межевания, на территории должны появиться объекты туристского, спортивного и культурного значения.

В мэрии рассказали, что часть острова предоставят учреждению «Молодежный военно-спортивный центр Патриот» в бессрочное пользование. Здесь планируется установить военно-исторические, военно-спортивные и военно-технические площадки.

Так, 22 мая на острове Молокова состоялась церемония закладки первого камня на территории будущего музея освоения Севера. Эта площадка также станет частью плана по модернизации острова. Кроме того, на острове планируется организовать постоянную выставку боевой техники и ретроавтомобилей, а также военно-спортивный городок с полигоном и полосой препятствий.

В 2017 году архитекторы разработают концепцию, эскизный проект и проектно-сметную документацию на выполнение работ по развитию территории острова. Первые работы начнут уже в 2018 году. К этому времени планируется обустроить дорожно-пешеходную сеть и установить электроподстанцию.