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06:04 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Две девушки из Владивостока попали в горячую сотню журнала MAXIM

Мария Резнюк и Анастасия Иринцова сразятся за звание Miss MAXIM 2017.

Владивосток, 24 мая, PrimaMedia.

Две девушки из Владивостока — Мария Резнюк и Анастасия Иринцова попали в горячую сотню журнала MAXIM. Модели прошли первый этап конкурса — зрительское голосование. Теперь вместе с участницами из других городов они отправятся на кастинг в Москву, где отберут лучшую десятку сексуальных красавиц на конкурс Miss MAXIM 2017, сообщает ИА PrimaMedia.

«Читатели сделали свой выбор! Первый этап конкурса закончен, муки выбора миновали — сотня самых горячих участниц Miss Maxim 2017 определена. Теперь дело за нами: мы пригласим девушек в Москву на кастинг, который пройдет с 3 по 5 июня. По результатам кастинга редакция выберет 10 финалисток», — рассказали организаторы.

По результатам кастинга 20 июня редакция выбирает 10 финалисток и проводит фотосессию для сентябрьского номера MAXIM. Финал Miss MAXIM 2017 состоится 6 июля. На финале жюри выберет победительницу. Она получит корону, подарки от спонсоров и обложку в сентябрьском номере, а остальные финалистки — просто подарки от спонсоров и фото на страницах журнала.

Анастасия Иринцова. Почему именно ты должна оказаться на обложке MAXIM?

Так в гороскопе написано.

Есть ли у тебя опыт съемки для мужских журналов, каталогов белья и т.п.?

Конечно, имеются. Для магазинов нижнего белья, салона красоты. Но чаще меня приглашают для участия в различных мастер-классах.

Что ты больше всего в себе любишь? Какое место у тебя самое красивое?

Улыбка.

Какие у тебя таланты помимо суперской внешности? п.? п.? п.?

В юные годы взяла первенство Приморского края по тяжелой атлетике.

Какие ошибки чаще всего совершают мужчины, пытаясь познакомиться с тобой?

Пытаются казаться больше чем они есть. Люблю искренность в мужчинах.

Самый приятный комплимент, который тебе когда-либо делал мужчина?

Сказал, что я для него «маленькая сказка».

В каком образе ты мечтаешь сфотографироваться?

Девушка-гангстер. Эпоха Крестного отца.

Какая девушка эротичнее — абсолютно голая или в одежде? И в какой одежде?

Та что в платье-халате с разрезом.

Твое отношение к татуировкам и пирсингу? А к пластической хирургии?

Без осуждений. Ведь это личное дело каждого.

Если на тебя свалится всенародная слава и любовь — как ты этим воспользуешься?

Буду вести себя спокойно. Жить как и прежде.

В каком месте на планете ты хотела бы жить, если бы это не зависело от денег и прочего?

Мне и во Владивостоке хорошо. Это поистине интересный город в котором хочется жить, я много раз уезжала и всегда возвращалась назад. Что-то здесь есть, то, что не отпустит уже не когда. Лично меня.

Если ты войдешь в десятку — кого позовешь за тебя болеть на церемонию финала?

Свою семью. Так как они всегда со мной во всех моих начинаниях. Дают мне колоссальную поддержку и веру.

Мария Резнюк. Почему именно ты должна оказаться на обложке MAXIM?

Потому что я верю в то, что девушка может все. Получить высшее образование, строить карьеру и стать девушкой с обложки «Максим». И я эта самая девушка.

Есть ли у тебя опыт съемки для мужских журналов, каталогов белья и т.п.?

Да, есть опыт фотосессий ню и съёмок нижнего белья.

Что ты больше всего в себе любишь? Какое место у тебя самое красивое?

Грудь и губы.

Какие у тебя таланты помимо суперской внешности? п.? п.? п.?

Я профессионально занимаюсь автоспортом, имею разряд. Могу разработать сайт и приложение. Свободно говорю на английском, училась за границей 7 лет.

Какие ошибки чаще всего совершают мужчины, пытаясь познакомиться с тобой?

Я люблю харизматичных мужчин. Не люблю, когда парень чересчур уверен в себе.

Самый приятный комплимент, который тебе когда-либо делал мужчина?

Ты умна.

В каком образе ты мечтаешь сфотографироваться?

Эмирата, любая ее съёмка. Она идеал феминистки и секс-символа.

Какая девушка эротичнее — абсолютно голая или в одежде? И в какой одежде?

Нет ничего эротичнее девушки в красном белье.

Твое отношение к татуировкам и пирсингу? А к пластической хирургии?

Татуировки для меня это очень сексуально.

Если на тебя свалится всенародная слава и любовь — как ты этим воспользуешься?

Я хочу стать кем-то значимым. Как говорила Мэрилин Монро «Дайте девушке правильные туфли, и она сможет покорить мир».

В каком месте на планете ты хотела бы жить, если бы это не зависело от денег и прочего?

Где-нибудь на островах, где всегда тепло.

Если ты войдешь в десятку — кого позовешь за тебя болеть на церемонию финала?

Маму. Она всегда за меня.

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