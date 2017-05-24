Две девушки из Владивостока попали в горячую сотню журнала MAXIM
Мария Резнюк и Анастасия Иринцова сразятся за звание Miss MAXIM 2017.
Мария Резнюк и Анастасия Иринцова сразятся за звание Miss MAXIM 2017.
Владивосток, 24 мая, PrimaMedia.
Две девушки из Владивостока — Мария Резнюк и Анастасия Иринцова попали в горячую сотню журнала MAXIM. Модели прошли первый этап конкурса — зрительское голосование. Теперь вместе с участницами из других городов они отправятся на кастинг в Москву, где отберут лучшую десятку сексуальных красавиц на конкурс Miss MAXIM 2017, сообщает ИА PrimaMedia.
«Читатели сделали свой выбор! Первый этап конкурса закончен, муки выбора миновали — сотня самых горячих участниц Miss Maxim 2017 определена. Теперь дело за нами: мы пригласим девушек в Москву на кастинг, который пройдет с 3 по 5 июня. По результатам кастинга редакция выберет 10 финалисток», — рассказали организаторы.
По результатам кастинга 20 июня редакция выбирает 10 финалисток и проводит фотосессию для сентябрьского номера MAXIM. Финал Miss MAXIM 2017 состоится 6 июля. На финале жюри выберет победительницу. Она получит корону, подарки от спонсоров и обложку в сентябрьском номере, а остальные финалистки — просто подарки от спонсоров и фото на страницах журнала.
Анастасия Иринцова. Почему именно ты должна оказаться на обложке MAXIM?
Так в гороскопе написано.
Есть ли у тебя опыт съемки для мужских журналов, каталогов белья и т.п.?
Конечно, имеются. Для магазинов нижнего белья, салона красоты. Но чаще меня приглашают для участия в различных
Что ты больше всего в себе любишь? Какое место у тебя самое красивое?
Улыбка.
Какие у тебя таланты помимо суперской внешности? п.? п.? п.?
В юные годы взяла первенство Приморского края по тяжелой атлетике.
Какие ошибки чаще всего совершают мужчины, пытаясь познакомиться с тобой?
Пытаются казаться больше чем они есть. Люблю искренность в мужчинах.
Самый приятный комплимент, который тебе
Сказал, что я для него «маленькая сказка».
В каком образе ты мечтаешь сфотографироваться?
Какая девушка эротичнее — абсолютно голая или в одежде? И в какой одежде?
Та что в
Твое отношение к татуировкам и пирсингу? А к пластической хирургии?
Без осуждений. Ведь это личное дело каждого.
Если на тебя свалится всенародная слава и любовь — как ты этим воспользуешься?
Буду вести себя спокойно. Жить как и прежде.
В каком месте на планете ты хотела бы жить, если бы это не зависело от денег и прочего?
Мне и во Владивостоке хорошо. Это поистине интересный город в котором хочется жить, я много раз уезжала и всегда возвращалась назад.
Если ты войдешь в десятку — кого позовешь за тебя болеть на церемонию финала?
Свою семью. Так как они всегда со мной во всех моих начинаниях. Дают мне колоссальную поддержку и веру.
Мария Резнюк. Почему именно ты должна оказаться на обложке MAXIM?
Потому что я верю в то, что девушка может все. Получить высшее образование, строить карьеру и стать девушкой с обложки «Максим». И я эта самая девушка.
Есть ли у тебя опыт съемки для мужских журналов, каталогов белья и т.п.?
Да, есть опыт фотосессий ню и съёмок нижнего белья.
Что ты больше всего в себе любишь? Какое место у тебя самое красивое?
Грудь и губы.
Какие у тебя таланты помимо суперской внешности? п.? п.? п.?
Я профессионально занимаюсь автоспортом, имею разряд. Могу разработать сайт и приложение. Свободно говорю на английском, училась за границей 7 лет.
Какие ошибки чаще всего совершают мужчины, пытаясь познакомиться с тобой?
Я люблю харизматичных мужчин. Не люблю, когда парень чересчур уверен в себе.
Самый приятный комплимент, который тебе
Ты умна.
В каком образе ты мечтаешь сфотографироваться?
Эмирата, любая ее съёмка. Она идеал феминистки и
Какая девушка эротичнее — абсолютно голая или в одежде? И в какой одежде?
Нет ничего эротичнее девушки в красном белье.
Твое отношение к татуировкам и пирсингу? А к пластической хирургии?
Татуировки для меня это очень сексуально.
Если на тебя свалится всенародная слава и любовь — как ты этим воспользуешься?
Я хочу стать
В каком месте на планете ты хотела бы жить, если бы это не зависело от денег и прочего?
Если ты войдешь в десятку — кого позовешь за тебя болеть на церемонию финала?
Маму. Она всегда за меня.