«Дом Лангелитье» во Владивостоке начали реставрировать

Владивосток, 24 мая, PrimaMedia.

Работы по реставрации памятника истории регионального значения по улице Пологой, 69, называемого «Домом Лангелитье» (по мнению краеведа Дмитрия Анча — «Дом Суворова»), начались во Владивостоке. Как подтвердили ИА PrimaMedia в ООО «Дальстройбизнес II», которое выиграло контракт на реставрацию стоимостью 46,7 млн рублей, его специалисты начали работать 23 мая.

Срок выполнения всех работ, предусмотренных контрактом — 31 мая 2018 года. К этому времени подрядчик должен будет не только отреставрировать все фасады здания, но и наладить отопление, вентиляцию, кондиционирование, канализацию, водоснабжение, освещение, систему видеонаблюдения и снеготаяния кровли, а также установить две подпорных стены.

Все работы проводятся за счет средств филиала «Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры» по Дальневосточному федеральному округу.

Напомним, особняк на Пологой, 67, долгое время считавшийся домом известного на Дальнем Востоке в XIX— XX вв. предпринимателя Иоганна Лангелитье, сейчас находится в плачевном состоянии и планомерно разрушается. Здание оказалось со всех сторон зажато высотными зданиями и потерялось на фоне городского ландшафта — при том, что в начале 20-го века представительный и необычный «замок», стоящий высоко на склоне горы, был виден издалека.

На протяжении долгого времени памятник истории разрушался без присмотра. Последний примитивный ремонт его проводился в начале 1990-х годов. В результате наружный слой кирпичных стен был повсеместно сколот для более «эффективного» закрепления на них штукатурки. С тех пор особняк в значительной степени утратил свою первоначальную выразительность. Более пятнадцати лет назад штукатурный слой начал «сыпаться».