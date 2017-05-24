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06:17 (мск), источник: PrimaMedia.ru

«Дом Лангелитье» во Владивостоке начали реставрировать

Подрядчики приступили к выполнению контракта на 46,7 млн рублей.

20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий

Владивосток, 24 мая, PrimaMedia.

Работы по реставрации памятника истории регионального значения по улице Пологой, 69, называемого «Домом Лангелитье» (по мнению краеведа Дмитрия Анча — «Дом Суворова»), начались во Владивостоке. Как подтвердили ИА PrimaMedia в ООО «Дальстройбизнес II», которое выиграло контракт на реставрацию стоимостью 46,7 млн рублей, его специалисты начали работать 23 мая.

Срок выполнения всех работ, предусмотренных контрактом — 31 мая 2018 года. К этому времени подрядчик должен будет не только отреставрировать все фасады здания, но и наладить отопление, вентиляцию, кондиционирование, канализацию, водоснабжение, освещение, систему видеонаблюдения и снеготаяния кровли, а также установить две подпорных стены.

Все работы проводятся за счет средств филиала «Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры» по Дальневосточному федеральному округу.

Напомним, особняк на Пологой, 67, долгое время считавшийся домом известного на Дальнем Востоке в XIX— XX вв. предпринимателя Иоганна Лангелитье, сейчас находится в плачевном состоянии и планомерно разрушается. Здание оказалось со всех сторон зажато высотными зданиями и потерялось на фоне городского ландшафта — при том, что в начале 20-го века представительный и необычный «замок», стоящий высоко на склоне горы, был виден издалека.

На протяжении долгого времени памятник истории разрушался без присмотра. Последний примитивный ремонт его проводился в начале 1990-х годов. В результате наружный слой кирпичных стен был повсеместно сколот для более «эффективного» закрепления на них штукатурки. С тех пор особняк в значительной степени утратил свою первоначальную выразительность. Более пятнадцати лет назад штукатурный слой начал «сыпаться».

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