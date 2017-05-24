Как получить барана? За что раздают скот?

Если есть желание попробовать скотину развести, правда ли можно получить животных бесплатно? А если вдруг новоявленный животновод не справится с такой задачей, животных заберут обратно? На эти и другие воспросы искала ответы журналист «АиФ — Кузбасс».

Кому дают животных?

Раздавать животных в Кузбассе начали в 2009 г. Сначала семьям дарили корову и по 4 т сена для неё. Потом — кроликов (по две крольчихи и одному кролику в семью). А с 2015 г. власти начали раздавать кур-несушек (5 кур и 10 кг зерна) и овец (барана и овцу). Как объяснила пресс-секретарь областного департамента социальной защиты населения Светлана Сергеева, на бесплатных кур имеют право многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами, а на баранов — только многодетные семьи. Но обязательное условие: семьи должны проживать в частном секторе, иметь условия для круглогодичного содержания животных и возможность обеспечивать их кормом.

Все получатели животных — не новички в сельской жизни. Например, многодетная семья Чепсараковых из Яшкинского района много лет держит корову. Для неё Чепсараковы всегда заготавливают сено, поэтому недостатка еды для овец тоже не будет.

Если вы хотите получить овец или кур-несушек, то нужно обратиться в социальную службу вашего города или района с заявлением на имя губернатора. Каждое обращение рассматривает специальная комиссия. Затем претендентов включают в очередь.

Зачем нужны бараны?

Недавно по барану и овце получили десять многодетных семей из Гурьевского района. «Мы с мужем воспитываем четверых детей. Домашнее хозяйство очень помогает. Мы уже лет десять разводим кур, поэтому обеспечиваем себя яйцами и восемь лет выращиваем кроликов. Сейчас решили попробовать развести овец. В хозяйстве это хорошее подспорье, поэтому очень благодарны губернатору за помощь. Ведь купить овец сами мы не смогли бы. Держать их есть где, кормить есть чем. Муж имеет опыт обращения с ними — его родители всю жизнь держали по 30 голов», — рассказывает Лариса Шарко. Пока семья настроена на то, чтобы именно разводить животных. Как рассказывают участники акции прошлых лет, выращивание овец — не очень затратное дело.

«Мы барана и овцу получили в прошлом году, 9 марта этого года у нас уже появился первый приплод — ярочка. Надеюсь, что и в следующем году пополнение будет, потому что планируем именно разводить животных. Конечно, на их содержание нужно немного потратиться, но расходы небольшие. Муж у меня умер, поэтому сено заготовить некому. Приходится покупать. В прошлом году купили три рулона, хватило двух. Это стоит около 3 тыс. руб. Ухаживать за животными помогают дети, их у меня трое. Мы также держим кур. Надеюсь, что в этом году у нас будут цыплята», — рассказывает многодетная мама из Топкинского района Наталья Сёмкина. «С одной стороны, на содержание овец денег много не нужно: на двух хватит 3−4 тыс. в год. Главное: хорошая стайка. Как правило, овцы ягнятся в зиму, поэтому нужны условия для содержания ягнят. В холоде они элементарно могут замёрзнуть. С другой стороны, пользы от овец тоже немного. Нужно как минимум пять-шесть лет, чтобы начать хоть что-то с них получать. За это время они дадут несколько приплодов. Шерсть не ценится. Как правило, её принимают большими партиями, а с одной овцы за год чистой шести — это максимум полтора килограмма. Накопить её не получится, потому что за два-три года она просто сопреет. Заколоть барана и продать на мясо — чистой прибыли будет 1000 руб. (в среднем он вытягивает на 5 тыс. руб.)», — рассказывает овцевод из Гурьевского района Павел Петров.