Небольшой дождь и до 23 градусов тепла ожидаются в Москве и области
Предстоящей ночью пойдет небольшой, местами умеренный дождь, столбики термометров опустятся до 12−14 градусов тепла.
Предстоящей ночью пойдет небольшой, местами умеренный дождь, столбики термометров опустятся до 12−14 градусов тепла.
МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Теплая и почти летняя погода ожидается сегодня в Московском регионе. Как сообщили в Росгидромете, воздух прогреется до плюс 23 градусов.
«При переменной облачности местами возможен небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха в Москве составит 21−23 градусов, по области будет от 18 до 23 градусов», — уточнил представитель метеослужбы. Ветер ожидается
Предстоящей ночью облаков станет больше, пойдет небольшой, местами умеренный дождь. В Москве столбики термометров покажут 12−14 градусов тепла, по области — от плюс 9 до 14 градусов, ветер
Днем в пятницу будет облачно и дождливо. В столице воздух прогреется до 19−21 градусов, по области — до 17−22. Ветер также ожидается