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06:23 (мск), источник: ТАСС

Небольшой дождь и до 23 градусов тепла ожидаются в Москве и области

Предстоящей ночью пойдет небольшой, местами умеренный дождь, столбики термометров опустятся до 12−14 градусов тепла.

Источник: ИТАР-ТАСС

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Теплая и почти летняя погода ожидается сегодня в Московском регионе. Как сообщили в Росгидромете, воздух прогреется до плюс 23 градусов.

«При переменной облачности местами возможен небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха в Москве составит 21−23 градусов, по области будет от 18 до 23 градусов», — уточнил представитель метеослужбы. Ветер ожидается юго-западный и западный до 3−8 м/с.

Предстоящей ночью облаков станет больше, пойдет небольшой, местами умеренный дождь. В Москве столбики термометров покажут 12−14 градусов тепла, по области — от плюс 9 до 14 градусов, ветер юго-западный 5−10 м/с.

Днем в пятницу будет облачно и дождливо. В столице воздух прогреется до 19−21 градусов, по области — до 17−22. Ветер также ожидается юго-западный до 5−10 м/с.

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