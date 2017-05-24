Небольшой дождь и до 23 градусов тепла ожидаются в Москве и области

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Теплая и почти летняя погода ожидается сегодня в Московском регионе. Как сообщили в Росгидромете, воздух прогреется до плюс 23 градусов.

«При переменной облачности местами возможен небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха в Москве составит 21−23 градусов, по области будет от 18 до 23 градусов», — уточнил представитель метеослужбы. Ветер ожидается юго-западный и западный до 3−8 м/с.