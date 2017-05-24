Комсомольский кинотеатр попытались продать в одиннадцатый раз

Продать акции кинотеатра пытаются с середины 2015 года. Сначала намеревались реализовать 100% акций, но после было решено продать 75% с сохранением у муниципалитета блокирующего пакета. Еще одно условие — сохранение профильного назначения здания в течение года.

Изначально пакет акций продавали за 28 миллионов 899 тысяч рублей, в прошлом году — за 28 миллионов 938 тысяч рублей, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на komcity.ru.