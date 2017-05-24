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06:27 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Житель Киселевска укусил полицейского

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Ранее судимый 24-летний житель Киселевска укусил полицейского за руку.

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Кемеровской области, инцидент произошел 6 марта. 24-летний местный житель, будучи в состоянии алкогольного опьянения, вернулся домой в вечернее время. Он не смог найти ключи от входной двери, поэтому разбил окно и таким образом проник в дом. Его сожительница, которая также находилась дома в состоянии алкогольного опьянения, вызвала полицейских, услышав шум бьющегося стекла.

Прибывшие сотрудники полиции попытались разобраться в ситуации, однако хозяин дома не захотел с ними разговаривать, а одного из них укусил за руку. После этого мужчину доставили в отдел для дальнейшего разбирательства. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти». В настоящее время дело передано в суд для рассмотрения по существу.

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