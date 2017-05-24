Житель Киселевска укусил полицейского
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.
Ранее судимый 24-летний житель Киселевска укусил полицейского за руку.
По информации
Прибывшие сотрудники полиции попытались разобраться в ситуации, однако хозяин дома не захотел с ними разговаривать, а одного из них укусил за руку. После этого мужчину доставили в отдел для дальнейшего разбирательства. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти». В настоящее время дело передано в суд для рассмотрения по существу.