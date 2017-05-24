Красноярцы могут на лето остаться без мороженого

Елена Полежаева торгует мороженым у Центрального парка 11 лет. Рассказывает, есть и постоянные клиенты, заходят иностранцы, в понедельник гости из Голландии запаслись лакомством и отправились гулять по Красноярску. От мысли, что рабочее место могут перенести, настроение портится.



«Ну, плохо, конечно. Нас, говорят, будут убирать на Органном зале, куда работать пойдем… Мне 55 лет», — жалуется продавец мороженого Елена Полежаева.



По новым поправкам, которые внесены в 257-ой Федеральный закон, вдоль главных городских магистралей, так называемых, красных линий — а это Ленина, Мира, Маркса, Партизана Железняка — не должно быть нестационарных торговых объектов. 90 процентов павильонов с мороженым как раз здесь и находятся.



Представить центр Красноярска без павильонов с мороженым, действительно, очень сложно. И что важно, в подобных киосках холодное лакомство не только на любой вкус, но и любой кошелёк.



Проспект Красноярский рабочий — тоже красная линия. Продавец Зоя Вестфальская признаётся, с дороги, действительно, и пыль иногда летит. Но зато клиент — ближе.



«Возле дороги тяжеловато, но здесь и люди ходят. Если нас уберут куда-нибудь во двор, и кто туда пойдёт? Никто», — считает продавец Зоя Вестфальская.



«Идёшь по улице и жарко. Ну, хоть мороженое скушать. Вот пусть убирают все остальные ларьки. А мороженое и почту не надо», — говорит жительница Красноярска Валерия Александровна.



В администрации уверяют: ищут пути решения, которые устроят всех.



«Где-то это перемещение будет в 5 метров, где-то в 15, где-то это будет перенос. Но, по возможности, мы постараемся сохранить дислокацию этих объектов в тех местах, где они себя проявили в положительном плане», — сообщает заместитель руководителя департамента социально-экономического развития администрации Красноярска Пётр Шальмин.



Мария СЕМЕНОВА.