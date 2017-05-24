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06:41 (мск), источник: Вести - Красноярск

Красноярцы могут на лето остаться без мороженого

Павильоны с мороженым в Красноярске накануне лета — в зоне риска. Большинство из них находятся на центральных улицах миллионника и попадают в программу сноса. Напомним, согласно поправке в 257 Федеральном законе, все нестационарные объекты должны быть убраны с территории, прилегающей к большим дорогам.

Источник: Вести - Красноярск

Елена Полежаева торгует мороженым у Центрального парка 11 лет. Рассказывает, есть и постоянные клиенты, заходят иностранцы, в понедельник гости из Голландии запаслись лакомством и отправились гулять по Красноярску. От мысли, что рабочее место могут перенести, настроение портится.

«Ну, плохо, конечно. Нас, говорят, будут убирать на Органном зале, куда работать пойдем… Мне 55 лет», — жалуется продавец мороженого Елена Полежаева.

По новым поправкам, которые внесены в 257-ой Федеральный закон, вдоль главных городских магистралей, так называемых, красных линий — а это Ленина, Мира, Маркса, Партизана Железняка — не должно быть нестационарных торговых объектов. 90 процентов павильонов с мороженым как раз здесь и находятся.

Представить центр Красноярска без павильонов с мороженым, действительно, очень сложно. И что важно, в подобных киосках холодное лакомство не только на любой вкус, но и любой кошелёк.

Проспект Красноярский рабочий — тоже красная линия. Продавец Зоя Вестфальская признаётся, с дороги, действительно, и пыль иногда летит. Но зато клиент — ближе.

«Возле дороги тяжеловато, но здесь и люди ходят. Если нас уберут куда-нибудь во двор, и кто туда пойдёт? Никто», — считает продавец Зоя Вестфальская.

«Идёшь по улице и жарко. Ну, хоть мороженое скушать. Вот пусть убирают все остальные ларьки. А мороженое и почту не надо», — говорит жительница Красноярска Валерия Александровна.

В администрации уверяют: ищут пути решения, которые устроят всех.

«Где-то это перемещение будет в 5 метров, где-то в 15, где-то это будет перенос. Но, по возможности, мы постараемся сохранить дислокацию этих объектов в тех местах, где они себя проявили в положительном плане», — сообщает заместитель руководителя департамента социально-экономического развития администрации Красноярска Пётр Шальмин.

Мария СЕМЕНОВА.

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