В Кемеровской области закрыли детский сад из-за радиации

В Промышленновском районе приостановлена работа детского сада.

По информации пресс-службы Роспотребнадзора по Кемеровской области, в селе Озерки в ходе плановой выездной проверки выявлены нарушения. В частности, в воздухе спальни старшей группы и спортивном зале обнаружено превышение допустимых норм радона.

Детский сад, как юридическое лицо, привлечен к ответственности по ст. 6.4 КоАП РФ. На судебном заседании представитель детского сада вину признал и рассказал, что в настоящее время предпринимаются действия по устранению нарушений. Сейчас детский сад закрыт на 60 дней.