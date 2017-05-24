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06:42 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Кемеровской области закрыли детский сад из-за радиации

Проблемы обнаружены в спальне старшей группы и в спортзале.

В Промышленновском районе приостановлена работа детского сада.

По информации пресс-службы Роспотребнадзора по Кемеровской области, в селе Озерки в ходе плановой выездной проверки выявлены нарушения. В частности, в воздухе спальни старшей группы и спортивном зале обнаружено превышение допустимых норм радона.

Детский сад, как юридическое лицо, привлечен к ответственности по ст. 6.4 КоАП РФ. На судебном заседании представитель детского сада вину признал и рассказал, что в настоящее время предпринимаются действия по устранению нарушений. Сейчас детский сад закрыт на 60 дней.

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