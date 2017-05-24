В Кемеровской области закрыли детский сад из-за радиации
Проблемы обнаружены в спальне старшей группы и в спортзале.
Проблемы обнаружены в спальне старшей группы и в спортзале.
В Промышленновском районе приостановлена работа детского сада.
По информации
Детский сад, как юридическое лицо, привлечен к ответственности по ст. 6.4 КоАП РФ. На судебном заседании представитель детского сада вину признал и рассказал, что в настоящее время предпринимаются действия по устранению нарушений. Сейчас детский сад закрыт на 60 дней.