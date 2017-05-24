Красноярская модель отличилась на конкурсе футбольных болельщиц
Красноярка Екатерина Полянина заняла второе место на конкурсе «Мисс ФНЛ».
Красноярка Екатерина Полянина заняла второе место на конкурсе «Мисс ФНЛ».
Красноярка Екатерина Полянина заняла второе место на конкурсе «Мисс ФНЛ».
Напомним, 24-летняя модель Екатерина Полянина месяц назад была признана самой красивой болельщицей красноярского ФК «Енисей». Фанаты клуба тогда выразили сомнение в том, что девушка разбирается в футболе, хотя и отдали должное ее внешним данным.
Вчера, 23 мая, в Москве состоялся финал первого в истории конкурса среди болельщиц клубов, выступающих в первенстве Футбольной национальной лиги.
В нем приняли участие 19 девушек. Победительницей стала представительница ярославского «Шинника» Карина Сулейманова, а
Остальные девушки тоже не остались без титула и получили по своей номинации — от «Мисс зрительских симпатий» до «Мисс оригинальность» и «Мисс пластичность».