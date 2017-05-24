Красноярская модель отличилась на конкурсе футбольных болельщиц

Красноярка Екатерина Полянина заняла второе место на конкурсе «Мисс ФНЛ».

Напомним, 24-летняя модель Екатерина Полянина месяц назад была признана самой красивой болельщицей красноярского ФК «Енисей». Фанаты клуба тогда выразили сомнение в том, что девушка разбирается в футболе, хотя и отдали должное ее внешним данным.

Вчера, 23 мая, в Москве состоялся финал первого в истории конкурса среди болельщиц клубов, выступающих в первенстве Футбольной национальной лиги.

В нем приняли участие 19 девушек. Победительницей стала представительница ярославского «Шинника» Карина Сулейманова, а вице-мисс признали красноярку Екатерину Полянину.

Остальные девушки тоже не остались без титула и получили по своей номинации — от «Мисс зрительских симпатий» до «Мисс оригинальность» и «Мисс пластичность».