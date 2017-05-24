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07:27 (мск), источник: Lenta.Ru

Найдены новые полезные свойства шоколада

Американские, датские и канадские ученые выяснили, что регулярное употребление умеренных порций шоколада снижает риск появления фибрилляции предсердий (мерцательной аритмии). Соответствующее исследование опубликовано в журнале Heart, о нем сообщает Гарвардский университет (США).

Источник: Reuters

Самая сильная связь между употреблением шоколада и снижением риска появления фибрилляции предсердий замечена в случае, когда женщины в неделю съедают одну порцию (30 граммов) шоколада, а мужчины — от двух до шести порций. В первом случае вероятность развития мерцательной аритмии снижалась на 21 процент, а во втором — на 23 процента.

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К подобным выводам авторы пришли, проанализировав данные о 55 тысячах датских мужчин и женщин, состояние здоровья которых, в частности, сердечно-сосудистой системы, отслеживалось в период с декабря 1993-го по май 1997-го.

Специалисты отмечают, что наиболее полезен темный шоколад, а не, например, молочный (в Дании он содержит около 30 процентов какао), тогда как в исследовании не отслеживалось, какой именно шоколад употребляли люди.

Ранее ученые показали, что регулярное и умеренное употребление продуктов, содержащих какао, в частности, темного шоколада, благотворно влияет на состояние кровеносных сосудов — вероятно, из-за флавоноидов.

Комментарии
1
Tavovic
Ожирение , диабет , изжога , и еще много вкусностей ))))барыгам нужно увеличить продажи данного продукта , вот и чешут статья за статьей об исключительности и небывалых свойствах этой жрачки)
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