Еще одно «Дерево любви» появится в Хабаровске

Конструкция будет находиться в районе Утеса. Мероприятие начнется в 15:00. Участие в нем примут и. о. министра культуры края Ирина Купченко, председатель комитета ЗАГС и архивов регионального правительства Ольга Завьялова, представители администраций города и парка. Также к церемонии присоединятся жители и гости города, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на информацию «Союза деловых женщин».

Напомним, первый подобный объект установили 13 мая в парке «Северный». «Деревья» предназначены для того, чтобы молодожены могли вешать на них «замки любви».