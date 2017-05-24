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08:16 (мск), источник: Губерния онлайн

Еще одно «Дерево любви» появится в Хабаровске

26 мая в парке имени Н. Н. Муравьева-Амурского пройдет открытие арт-объекта «Дерево любви».

Конструкция будет находиться в районе Утеса. Мероприятие начнется в 15:00. Участие в нем примут и. о. министра культуры края Ирина Купченко, председатель комитета ЗАГС и архивов регионального правительства Ольга Завьялова, представители администраций города и парка. Также к церемонии присоединятся жители и гости города, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на информацию «Союза деловых женщин».

Напомним, первый подобный объект установили 13 мая в парке «Северный». «Деревья» предназначены для того, чтобы молодожены могли вешать на них «замки любви».

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