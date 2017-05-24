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08:16 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Екатеринбуржцы хором славили Кирилла и Мефодия

В 500 голосов.

10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

23 мая в Екатеринбурге большим концертом хоров отметили День славянской письменности. Музыкальные коллективы выступили на площади перед Театром драмы.

Уральские исполнители присоединились к всероссийской акции: в 13.00 по московскому времени концерты одновременно начались во всех регионах страны. Центром торжеств стала Красная площадь. Там транслировали прямые включения из Белгорода, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга. Для телемоста сводный уральский хор из 500 человек исполнил «Катюшу», передает корреспондент «Уралинформбюро». Музыкальное сопровождение обеспечил Уральский государственный эстрадно-симфонический оркестр.

Участие в концерте приняли хоры профессиональных образовательных учреждений сферы культуры, учреждений дополнительного образования и вузов. После «Катюши» каждый коллектив исполнил несколько песен из собственного репертуара.

Праздник славянской письменности и культуры приурочен ко Дню памяти святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, создателей старославянской азбуки. В 864 году они перевели Писание на славянский язык. В России праздник отмечается с 1991 года.

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