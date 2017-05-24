Красноярские лагеря завершают подготовку к приему детей

Загородные лагеря и другие образовательные учреждения Красноярска завершают подготовку к летнему сезону. На ремонт и обустройство было выделено 4 млн рублей. В лагерях уже выполнены сантехнические работы, заключены все необходимые договоры, подобран персонал и приобретены электрогенераторы.

В администрации Красноярска добавили, что проверка готовности баз отдыха и учреждений к приему детей уже началась. Специалисты берут пробы воды и почвы, проверяют состояние инженерных сетей, жилых и административных корпусов.

«На пришкольных площадках будет действовать пропускной режим. Во всех загородных лагерях установлена система видеонаблюдения, металлоискатели, тревожная кнопка, заключены договоры с частными охранными предприятиями, проведена противоклещевая обработка, сотрудники учреждений получили соответствующие документы, позволяющие работать с детьми», — рассказывает руководитель главного управления образования Татьяна Ситдикова.

Заезд школьников в лагеря состоится в период с 1 по 10 июня. Пришкольные площадки во всех общеобразовательных учреждениях города откроются в первый день лета. Известно, что более 6 тысяч детей отдохнут в загородных базах отдыха, 12,5 тысяч — на пришкольных площадках, а 800 школьников отправятся в профильные лагеря экологической направленности. Все лагеря традиционно будут работать в 3−4 смены, но пришкольные площадки будут работать лишь в июне.

Отметим, что стоимость путевки в загородные лагеря в 2017 году равна 16 666 рублям. Однако родители будут оплачивать лишь 30% — 4 999,8 рублей. Пребывание детей в пришкольном лагере бесплатно, родители оплачивают лишь стоимость питания — 330,96 рублей. Внешкольные мероприятия будут оплачиваться отдельно.