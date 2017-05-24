Красноярские школьники придумали автоматический улей
Устройством может пользоваться даже непрофессиональный пасечник.
Устройством может пользоваться даже непрофессиональный пасечник.
Ученики школы № 149 собрали улей, который без помощи пасечника может сливать мед и очищать рамку от вредителей. Об изобретателях рассказал телеканал «СТС-Прима».
Макет автоматического улея собрали шестиклассники. Цель — сохранение пчел от
Отмечается, что готовый аппарат будет стоить около 180 тысяч рублей. Закончить работы школьники надеются к своему первому выпускному. Пока с этой установкой детей уже пригласили на Европейский чемпионат по робототехнике в Дании.
«Конечно же, для ребят это будет огромный опыт, умения говорить на английском языке и посмотрят разработки других команд и себе внесут», — рассказал учитель информатики в школе № 149 Максим Турушев.
Отметим, что чемпионат среди изобретателей состоится осенью 2017 года.