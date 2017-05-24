Красноярские школьники придумали автоматический улей

Ученики школы № 149 собрали улей, который без помощи пасечника может сливать мед и очищать рамку от вредителей. Об изобретателях рассказал телеканал «СТС-Прима».

Макет автоматического улея собрали шестиклассники. Цель — сохранение пчел от насекомых-вредителей. Сейчас пчеловодам трудно очистить улей от клещей — для этого нужно снимать рамку и вручную пропаривать ее при большой температуре, что весьма сложно и энергозатратно.

Отмечается, что готовый аппарат будет стоить около 180 тысяч рублей. Закончить работы школьники надеются к своему первому выпускному. Пока с этой установкой детей уже пригласили на Европейский чемпионат по робототехнике в Дании.

«Конечно же, для ребят это будет огромный опыт, умения говорить на английском языке и посмотрят разработки других команд и себе внесут», — рассказал учитель информатики в школе № 149 Максим Турушев.

Отметим, что чемпионат среди изобретателей состоится осенью 2017 года.