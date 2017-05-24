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09:52 (мск), источник: Калининград.Ru

Жительница Калининграда засудила туроператора за испорченный отдых в Болгарии

Женщина и её супруг находились в стране на неделю меньше запланированного срока.

Источник: Калининград.Ru

Жительница Калининграда засудила «Союз организаций внутреннего туризма» за испорченный отдых в Болгарии. В своём иске женщина указала, что в апреле 2016 года заключила с турагентом договор, по которому заплатила за двухнедельную поездку в Болгарию вместе с супругом 94 тысячи рублей.

Когда пара прилетела на отдых в Варну, представители турфирмы заявили, что туристы будут отдыхать вместо двух недель только одну. По возвращении домой жительница областного центра обратилась в суд.

Как выяснилось, туроператор уведомил страховую компанию о том, что у него нет денег, чтобы продолжать чартерную программу Калининград — Варна и что из Болгарии необходимо вывезти 118 человек. В результате фирме пришлось организовать авиаперелёт находившихся в стране туристов. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе Центрального районного суда.

Первая инстанция пришла к выводу, что отдых был прерыван по вине туроператора, и взыскала с «Союза организаций внутреннего туризма» убытки в размере 19 144 рубля. Посредника также обязали выплатить пять тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, 12 тысяч рублей штрафа и расходы на оплату услуг по составлению иска, всего — более 43 тысяч рублей.

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