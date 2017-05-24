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10:00 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Икона Матроны Московской прибудет в Староярмарочный собор

Святыня будет находиться в храме с 28 мая по 16 июня.

Икона Матроны Московской прибудет в Староярмарочный собор Нижнего Новгорода 28 мая, сообщает пресс-служба нижегородской Митрополии.

По благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия икону святой блаженной Матроны Московской с частицей мощей доставят в Спасский Староярмарочный собор, где она будет находиться до 16 июня. Святыня постоянно хранится в храме во имя святого благоверного равноапостольного князя Владимира в деревне Сартаково Богородского района.

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