Икона Матроны Московской прибудет в Староярмарочный собор Нижнего Новгорода 28 мая, сообщает пресс-служба нижегородской Митрополии.

По благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия икону святой блаженной Матроны Московской с частицей мощей доставят в Спасский Староярмарочный собор, где она будет находиться до 16 июня. Святыня постоянно хранится в храме во имя святого благоверного равноапостольного князя Владимира в деревне Сартаково Богородского района.