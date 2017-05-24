25 мая в ряде казанских домов не будет света

(Город Казань KZN.RU, 24 мая). 25 мая в ряде домов Казани не будет света. Отключение связано с плановым ремонтом ЛЭП, электротехнического оборудования трансформаторных подстанций и техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей Казанских электрических сетей, сообщает пресс-служба ОАО «Сетевая компания».

С 13.00 до 18.00 света не будет в Авиастроительном районе по адресам: ул. Годовикова, 14, 16; ул. Молодежная, 6, 8, 10, 12.

С 8.00 до 17.00 электричество отключат в Вахитовском районе по адресам: ул. Зеленая, 1, 2, 11; ул. Московская, 53; ул. Ташаяк, 2.

С 8.00 до 17.00 отключение произойдет в Кировском районе по адресам: ул. Боевая, 4а, 8, 10, 12, 14, 22, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40; ул. Восточная, 2, 3, 4, 7, 9; ул. Красногорская, 16.

С 9.00 до 17.00 без света останутся жители поселков Кукушкино (улицы 1-я Столбищенская, 2-я Столбищенская, Загородная, Кисловодская, Кисловодский переулок, Кукушкинская, Озерная, Оранжерейная, Параллельно-Кисловодская, Параллельно-Прогонная, Парниковая, Поперечно-Кукушкинская, Поперечно-Прогонная, Теньковская, Услонская, Южно-Промышленная, 1/77а, 1/77б) и Отары (улицы 1-я Отарская, 2-я Отарская, 3-я Отарская, 8-я Отарская, Гагарина, Дорожная, Лесная, Мало-Отарская, Матюшинская, Молодежная, Отарский переулок, Поперечно-Молодежная, Поперечно-Отарская, Приволжская, Централньо-Отарская) Приволжского района.

С 9.00 до 18.00 электричества не будет в Советском районе по адресам: Сибирский тракт, 37, 39. В это же время отключение произойдет в поселках Дербышки (ул. Вяземская, 2, 26, 27; ул. Главная, 12, 43; ул. Каштановая, 19, 21; ул. Мира, 1, 3, 5, 11; ул. Трудящихся, 30, 60) и Карьер (ул.1-я Вольская).

Кроме того, электричества не будет в ряде промышленных и административных зданий Авиастроительного, Кировского и Советского районов.