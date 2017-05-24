Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Прилучный с усами, Глинников в юбке: съемки сериала «Форс-мажор»
Женщина больше 30 лет не выходила из дома из-за редкой болезни
«Роснефть» отменила закупку ложек после слов Навального
СМИ рассказали, сколько задолжал Жигунов известному бизнесмену
Татьяна Навка затмила всех на закрытой вечеринке в Каннах (фото)
«Горючий лед» Китай объявил о начале энергетической революции
Орбакайте, Башаров и Самойлова спели с Куценко на его 50-летии
Прилучный с усами, Глинников в юбке: съемки сериала «Форс-мажор»
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
Малкин посоветовал тренерам сборной России чаще ездить в Америку
Кожевников: Бронза ЧМ — наше реальное место
Дмитрий Маликов рассказал о ссорах с дочкой и о ее бойфренде
В моду вошли бабуши: что это и как их носить (фото)
"Не смей умирать!": Алла Пугачева обратилась к подруге
СМИ о реакции Порошенко на теракт в Манчестере
Новый внедорожник из Lada 4х4: документы получены
GM-АВТОВАЗ остановил конвейер
Фоторепортажи
8«Суперлюди» Японии
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
1080 лет парку Лос-Гласьярес
860 лет назад родился Cид Вишес
09:50 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

25 мая в ряде казанских домов не будет света

Плановые ремонтные работы пройдут в Авиастроительном, Вахитовском, Кировском, Приволжском и Советском районах.

(Город Казань KZN.RU, 24 мая). 25 мая в ряде домов Казани не будет света. Отключение связано с плановым ремонтом ЛЭП, электротехнического оборудования трансформаторных подстанций и техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей Казанских электрических сетей, сообщает пресс-служба ОАО «Сетевая компания».

С 13.00 до 18.00 света не будет в Авиастроительном районе по адресам: ул. Годовикова, 14, 16; ул. Молодежная, 6, 8, 10, 12.

С 8.00 до 17.00 электричество отключат в Вахитовском районе по адресам: ул. Зеленая, 1, 2, 11; ул. Московская, 53; ул. Ташаяк, 2.

С 8.00 до 17.00 отключение произойдет в Кировском районе по адресам: ул. Боевая, 4а, 8, 10, 12, 14, 22, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40; ул. Восточная, 2, 3, 4, 7, 9; ул. Красногорская, 16.

С 9.00 до 17.00 без света останутся жители поселков Кукушкино (улицы 1-я Столбищенская, 2-я Столбищенская, Загородная, Кисловодская, Кисловодский переулок, Кукушкинская, Озерная, Оранжерейная, Параллельно-Кисловодская, Параллельно-Прогонная, Парниковая, Поперечно-Кукушкинская, Поперечно-Прогонная, Теньковская, Услонская, Южно-Промышленная, 1/77а, 1/77б) и Отары (улицы 1-я Отарская, 2-я Отарская, 3-я Отарская, 8-я Отарская, Гагарина, Дорожная, Лесная, Мало-Отарская, Матюшинская, Молодежная, Отарский переулок, Поперечно-Молодежная, Поперечно-Отарская, Приволжская, Централньо-Отарская) Приволжского района.

С 9.00 до 18.00 электричества не будет в Советском районе по адресам: Сибирский тракт, 37, 39. В это же время отключение произойдет в поселках Дербышки (ул. Вяземская, 2, 26, 27; ул. Главная, 12, 43; ул. Каштановая, 19, 21; ул. Мира, 1, 3, 5, 11; ул. Трудящихся, 30, 60) и Карьер (ул.1-я Вольская).

Кроме того, электричества не будет в ряде промышленных и административных зданий Авиастроительного, Кировского и Советского районов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Скрипач Граф Муржа выступит на закрытии концертного сезона оркестра «La Primavera»
В Великобритании повысили уровень террористической угрозы
Картер Пейдж готов опровергнуть вмешательство РФ в выборы
Титов предложил ввести в России налоговый спецрежим для богатых
Турция ввела ограничения на импорт российской пшеницы
Скончался известный режиссер Александр Бурдонский
СМИ узнали подробности расследования теракта в Манчестере
Трамп в разговоре с Дутерте назвал лидера КНДР «сумасшедшим»
Спорт
Каррера: Очень странно, что меня не позвали на вечер РФПЛ Межсезонье в России еще не началось, однако новости из команд, и довольно громкие, уже поступают. Рассказываем об уже состоявшихся и возможных переменах в «Спартаке»
Авто
Новый внедорожник из Lada 4х4: документы получены Внедорожник «Сталкер» принято вспоминать, как несостоявшийся проект российского автопрома. Но недавно компания «Апал» вдруг оформила документы на производство этой модели!
Hi-Tech
Заброшенная страна: советские «города-призраки» в фотографиях В рамках проекта «Заброшенная страна» Hi-Tech.Mail.ru расскажет о мертвых «городах-призраках» России и бывшего СССР. Причины — разные: техногенная катастрофа, отсутствие финансирования градообразующих предприятий или инженерные просчеты. За каждой историей стоит человеческая трагедия
Кино
Умер сыгравший Джеймса Бонда Роджер Мур Снявшийся в семи фильмах бондианы актер скончался на 90-м году жизни в Швейцарии
Недвижимость
Как оформить углы в квартире: 15 идей
Власти Крыма изымут у частников недвижимость на $1 млрд
Первые дома для переселенцев из хрущевок появятся к 2017 году
Снос хрущевок начнут с востока Москвы
Леди
Как носить кроп-топы в городе: 7 идей Неуместной излишняя обнаженность кажется лишь на первый взгляд. В нашем обзоре - семь идей, как носить даже самые смелые топы в каменных джунглях.
Дети
Анну Седокову раскритиковали за странное имя сына Певица подверглась критике со стороны пользователей соцсетей.
Все о ремонте
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь