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09:56 (мск), источник: Volga News

На Волжском проспекте возобновлено движение транспорта

В Самаре в полном объеме возобновлено автомобильное движение по Волжскому проспекту в районе гостиницы «Волга», сообщила пресс-служба «ПТС».

Напомним, здесь с 15 по 23 мая проводилась замена теплотрассы и реконструкция тепловой камеры в рамках подготовки теплосетевых коммуникаций в исторической части города к будущему отопительному сезону.

В общей сложности специалистами подрядной организации ООО «Волготепломонтаж» была произведена замена 120 м теплосети, выполнена реконструкция строительной конструкции тепловой камеры, установлены две новых неподвижных опоры и четыре сильфонных компенсатора. В том числе, сверхпланово было заменено 40 метров теплотрассы и произведены работы на соседних сетях водоснабжения.

На данный момент продолжаются ремонтные работы еще на деаяти участках теплосети в зоне ответственности АО «Предприятие тепловых сетей».

Этим летом в областной столице в общей сложности плановые работы пройдут на 23 участках теплосетевых коммуникаций. Объем перекладок теплотрасс в столице Самарской области в этом году значительно превышает прошлогодний уровень.

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