Для паломников к мощам Николая Чудотворца в Москве развернули полевые кухни

Столичный главк МЧС развернул две полевые кухни для паломников, стоящих в очереди в храм Христа Спасителя для поклонения мощам Николая Чудотворца. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления в среду, 24 мая.

«Для людей, которые стоят в очереди к храму Христа Спасителя, развернуты две полевые кухни напротив домов 1 и 17 на Пречистенской набережной. Все желающие смогут бесплатно выпить чай и отдохнуть», — сказал представитель ведомства.

Он также отметил, что кухни будут работать до 21:00, когда закрывается доступ в храм.

Доступ паломников в храм для поклонения мощам святому Николаю, которые были доставлены в Россию из итальянского города Бари, открылся в понедельник, 22 мая. По данным столичного главка МВД, за два дня мощам поклонились более 45 тысяч человек.