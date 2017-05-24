Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер сыгравший Джеймса Бонда Роджер Мур
Ученые рассказали, как получить удовольствие
СМИ: власти Венесуэлы обеспокоены из-за 5 тыс. российских ракет
Собчак и Виторган показали подросшего сына (фото)
Татьяна Навка затмила всех на закрытой вечеринке в Каннах (фото)
Как противозачаточная таблетка совершила переворот в экономикеТаблетки в корне поменяли рынок труда, позволив женщине делать карьеру, о которой раньше она не могла и мечтать
Умер сыгравший Джеймса Бонда Роджер Мур
Дмитрий Нагиев и Елена Яковлева впервые снялись в «Елках»
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
Малкин посоветовал тренерам сборной России чаще ездить в Америку
Кожевников: Бронза ЧМ — наше реальное место
Татьяна Навка затмила всех на закрытой вечеринке в Каннах (фото)
Принцесса Монако затмила всех на званом ужине в Каннах (фото)
"Не смей умирать!": Алла Пугачева обратилась к подруге
СМИ о реакции Порошенко на теракт в Манчестере
Иномарки в СССР: машины из-за «железного занавеса»
КАМАЗ откажется от бумажных сервисных книжек
Фоторепортажи
8«Суперлюди» Японии
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
1080 лет парку Лос-Гласьярес
860 лет назад родился Cид Вишес
09:57 (мск), источник: Мослента

Для паломников к мощам Николая Чудотворца в Москве развернули полевые кухни

Они будут работать ежедневно вплоть до закрытия доступа в храм.

Источник: РИА "Новости"

Столичный главк МЧС развернул две полевые кухни для паломников, стоящих в очереди в храм Христа Спасителя для поклонения мощам Николая Чудотворца. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления в среду, 24 мая.

«Для людей, которые стоят в очереди к храму Христа Спасителя, развернуты две полевые кухни напротив домов 1 и 17 на Пречистенской набережной. Все желающие смогут бесплатно выпить чай и отдохнуть», — сказал представитель ведомства.

Он также отметил, что кухни будут работать до 21:00, когда закрывается доступ в храм.

Доступ паломников в храм для поклонения мощам святому Николаю, которые были доставлены в Россию из итальянского города Бари, открылся в понедельник, 22 мая. По данным столичного главка МВД, за два дня мощам поклонились более 45 тысяч человек.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Любимые блюда Путина, и чем кормили лидеров СССР
В Великобритании повысили уровень террористической угрозы
Картер Пейдж готов опровергнуть вмешательство РФ в выборы
Титов предложил ввести в России налоговый спецрежим для богатых
Турция ввела ограничения на импорт российской пшеницы
Скончался известный режиссер Александр Бурдонский
СМИ узнали подробности расследования теракта в Манчестере
Трамп в разговоре с Дутерте назвал лидера КНДР «сумасшедшим»
Спорт
Каррера: Очень странно, что меня не позвали на вечер РФПЛ Межсезонье в России еще не началось, однако новости из команд, и довольно громкие, уже поступают. Рассказываем об уже состоявшихся и возможных переменах в «Спартаке»
Авто
Новый внедорожник из Lada 4х4: документы получены Внедорожник «Сталкер» принято вспоминать, как несостоявшийся проект российского автопрома. Но недавно компания «Апал» вдруг оформила документы на производство этой модели!
Hi-Tech
Заброшенная страна: советские «города-призраки» в фотографиях В рамках проекта «Заброшенная страна» Hi-Tech.Mail.ru расскажет о мертвых «городах-призраках» России и бывшего СССР. Причины — разные: техногенная катастрофа, отсутствие финансирования градообразующих предприятий или инженерные просчеты. За каждой историей стоит человеческая трагедия
Кино
Умер сыгравший Джеймса Бонда Роджер Мур Снявшийся в семи фильмах бондианы актер скончался на 90-м году жизни в Швейцарии
Недвижимость
Рецепт удачного и недорогого ремонта в типовой квартире
В России закончились деньги на помощь ипотечникам
На рынке Петербурга стало больше недорогого нового жилья
В России поменяют формулу расчета платежей за ЖКУ
Леди
Как носить кроп-топы в городе: 7 идей Неуместной излишняя обнаженность кажется лишь на первый взгляд. В нашем обзоре - семь идей, как носить даже самые смелые топы в каменных джунглях.
Дети
Анну Седокову раскритиковали за странное имя сына Певица подверглась критике со стороны пользователей соцсетей.
Все о ремонте
Плюсы и минусы квартир-студий
Как контролировать ремонт: советы профи
Как оформить кухню: 11 современных решений
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь