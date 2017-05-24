В столичном регионе может снова выпасть снег

«Вплоть до конца текущей рабочей недели столичный регион будет оставаться во власти теплого воздуха. Сегодня (в среду) мы рассчитываем, что воздух прогреется до +22… +24 градусов. В четверг и пятницу пройдут ливневые дожди, местами даже могут прогреметь грозы. Тем не менее будет достаточно тепло, температура в столице останется в рамках нормы: в дневные часы около 20 градусов тепла», — сообщил специалист центра.

По данным «Фобоса», в субботу воздушные потоки сменятся на северные. Регион попадет в тыловую часть циклона, и с северными ветрами в Подмосковье устремятся холодные воздушные массы. В субботу на фоне облачной погоды с небольшими дождями дневные температуры уже не поднимутся выше +12… +14 градусов.

В воскресенье натиск холодного воздуха усилится, температура днем будет около 10 градусов тепла.

«Ночью надо рассчитывать на понижение температуры до 0… +5 градусов. Такая температура окажется существенно ниже нормы. В субботу и воскресенье мы ожидаем осадки, но небольшие: с субботу дожди, а в воскресенье в основном дожди, но не исключено, что на севере области местами будут осадки в смешанной фазе — дождь и мокрый снег», — добавил собеседник агентства.