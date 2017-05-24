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11:23 (мск), источник: Uralpress.ru

Жители Челябинской области могут перейти на электронный полис ОМС

Жители Челябинской области могут получить электронный полис обязательного медицинского страхования. Южный Урал начал реализацию пилотного проекта по обеспечению населения пластиковыми полисами ОМС.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе регионального ФОМСа, электронный полис представляет собой чипированную пластиковую карту, на которой указаны уникальный 16-значный номер, фамилия, имя и отчество застрахованного, его пол и дата рождения. Дополнительно размещается фотография застрахованного и образец его подписи. Поэтому медицинская услуга пациенту будет оказана в любом медучреждении, работающем в ОМС, — вся необходимая информация нанесена на пластиковую карту.

На чип электронного полиса также можно вносить необходимую информацию: электронную карту пациента, электронный больничный лист и другие необходимые врачу сведения.

Полисы «старого» образца также остаются действительными и будут приниматься во всех медучреждениях страны. Переход на новый современный формат полиса осуществляется по желанию.

Для переоформления полиса необходимо обратиться в свою страховую медицинскую организацию. С собой необходимо взять документ, удостоверяющий личность, и СНИЛС (детям до 14 лет — СНИЛС при наличии и паспорт законного представителя ребенка) и написать соответствующее заявление. По всем вопросам, связанным с оформлением полиса, можно обращаться на телефон контакт-центра в сфере ОМС Челябинской области по единому бесплатному номеру 8−800−300−10−03.

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