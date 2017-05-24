Жители Челябинской области могут перейти на электронный полис ОМС

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе регионального ФОМСа, электронный полис представляет собой чипированную пластиковую карту, на которой указаны уникальный 16-значный номер, фамилия, имя и отчество застрахованного, его пол и дата рождения. Дополнительно размещается фотография застрахованного и образец его подписи. Поэтому медицинская услуга пациенту будет оказана в любом медучреждении, работающем в ОМС, — вся необходимая информация нанесена на пластиковую карту.

На чип электронного полиса также можно вносить необходимую информацию: электронную карту пациента, электронный больничный лист и другие необходимые врачу сведения.

Полисы «старого» образца также остаются действительными и будут приниматься во всех медучреждениях страны. Переход на новый современный формат полиса осуществляется по желанию.