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11:20 (мск), источник: Volga News

В Самаре обсудили перспективы развития исторической части города

Во вторник, 23 мая, в администрации Самары под председательством главы города Олега Фурсова состоялось заседание градостроительного совета.

В мероприятии приняли участие представители строительной отрасли, архитектурного сообщества, областного министерства строительства, депутаты городской думы и ее председатель Галина Андриянова.

Одной из самых обсуждаемых тем стал вопрос об определении границ исторической части города: оставить их прежними, от улицы Полевой, или же «сдвинуть» до улицы Красноармейской.

Представители строительных компаний выступали, по большей части, за сокращение территории, ссылаясь на экономические факторы. Профессиональное архитектурное сообщество заняло иную позицию: границы сокращать не стоит, более того, необходимо обеспечить сохранность не только отдельных объектов культурного наследия, но и городской среды в целом.

В результате было принято компромиссное решение. Историческая часть будет поделена на две зоны: в городе появится так называемое «историческое ядро’в границах улиц Красноармейской, Братьев Коростелевых, берегов рек Самара и Волга, где будет введен особый режим по сохранению городской среды и объектов культурного наследия.

Участок от Красноармейской до Полевой решено обозначить как «Историческая планировочная зона», в которой ограничений, связанных с застройкой, будет меньше, но при этом участок останется под особым контролем города и архитектурного сообщества.

«Это очень важный шаг в истории застройки города. Мы подвели черту под многолетней дискуссией и договорились, что здесь строить так, как это было раньше, непозволительно. Особенно важно, что с этим согласились и строители, и архитектурное сообщество», — подчеркнул Олег Фурсов.

Кроме этого, глава Самары предложил несколько расширить полномочия градостроительного совета. Это позволит учитывать мнения профессиональных архитекторов при подготовке проектов застройки, в том числе в исторической части города и избежать ряда ошибок при их реализации.

Также на заседании обсудили проект «Пять кварталов», который предусматривает комплексный подход к реновации жилых кварталов, расположенных в границах улиц Молодогвардейской, Красноармейской, Галактионовской, Рабочей, Ленинской, Садовой, Льва Толстого.

Это инновационный для Самары проект, реализуемый при поддержке правительства Самарской области и губернатора Николая Меркушкина. Все постройки будут возводиться с учетом архитектурных особенностей района.

Градостроительный совет, рассмотрев все аспекты это проекта, принял решение одобрить перевод земельных участков в границах застройки в зону Ц-3. Это позволит учесть в проекте строительство объектов социальной инфраструктуры.

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