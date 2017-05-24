Ученые: фламинго экономят энергию, стоя на одной ноге

Авторы исследования провели эксперименты как на живых, так и на мертвых фламинго, и выяснили, что трупы птиц могут стоять на одной ноге без всякой поддержки.

Согласно данным исследования, проведенного специалистами из Технологического института Джорджии и Университета Эмори в Атланте, одноногая поза не заставляет птиц затрачивать никакой мускульной энергии, и в такой позиции они могут засыпать.

Этот феномен ученые называют «механизм пассивного гравитационного стояния».

«Если вы посмотрите на птиц спереди, пока они стоят на одной ноге, то увидите, что вторая нога находится под туловищем. Это означает, что нога подтянута внутрь. Это та поза, которую они должны занять, чтобы задействовать механизм стояния», — говорит один из автором исследования профессор Йонг Ху Чанг.

При этом мертвые птицы не могут стоять на двух ногах, если их не поддерживать. Это означает, что такая поза требует активных мускульных усилий.

Наблюдая за живыми птицами, исследователи обратили внимание на то, что стоящие на одной ноге фламинго могут практически не двигаться. В то же время, стоя в этой же позе, они могут приманивать или ласкать друг друга.

Однако ученые пока не могут объяснить анатомический механизм, который позволяет птицам легко стоять в такой позе.