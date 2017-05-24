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12:55 (мск), источник: Интерфакс

В Москве заработал круглосуточный Дорожный патруль

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU — Созданный в Москве Дорожный патруль Центра организации дорожного движения (ЦОДД) будет мониторить дорожную ситуацию в городе и помогать при ДТП, сообщили «Интерфаксу» в среду в пресс-службе ЦОДД.

Источник: Агентство «Москва»

«ЦОДД правительства Москвы создал новую службу — Дорожный патруль. Ежедневно пять экипажей Дорожного патруля проводят мониторинг дорожной ситуации в городе, инспектируют дорожную инфраструктуру, помогают при ДТП, а также сотрудникам экстренных служб на месте чрезвычайных ситуаций, помогают повышать дисциплину участников дорожного движения. Патруль будет работать круглосуточно и без выходных, он будет получать задания из Ситуационного центра ЦОДД, который оценивает дорожную ситуацию в городе», — сказал сотрудник пресс-службы.

Как отмечается, движение в Москве очень интенсивное, ежедневно по городу передвигается более 3,5 млн автомобилей.

Любая авария или нештатная ситуация на крупной магистрали приводит к коллапсу в отдельно взятом районе. Создание такой службы как Дорожный патруль необходимо для помощи на дороге в ситуациях, когда движение затруднено из-за аварий, чрезвычайных ситуаций, изменений схем организации дорожного движения.
Вадим Юрьев
Руководитель ЦОДД
Источник: Агентство «Москва»

Он подчеркнул, что это незаменимый инструмент мониторинга обстановки на месте и управления ситуацией. По его словам, в будущем планируется расширение Дорожного патруля до 30 экипажей для полного охвата всей территории Москвы.

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Юрьев подчеркнул, что основной целью Дорожного патруля является максимальное увеличение пропускной способности города посредством помощи автомобилистам.

Дорожный патруль, помимо прочего, обследует дороги города на предмет испорченных, погнутых, отсутствующих или грязных дорожных знаков и светофоров.

«Экипажем подается заявка на исправления того или иного объекта. Кроме того, Дорожный патруль контролирует дорожное полотно на предмет провала грунта или открытых колодцев — подобная информация передается балансодержателям, в это время экипаж стоит на месте и прикрывает место до приезда коммунальных служб для обеспечения безопасности участников дорожного движения», — пояснили в пресс-службе ЦОДД.

Там отметили, что экипажи ежедневно будут объезжать заданные маршруты для выявления неисправных автомобилей, мешающих потоку транспорта.

Источник: Агентство «Москва»

«Сотрудники Дорожного патруля перемещают неисправный автомобиль в безопасное место и освобождают проезжую часть для движения. Также инспекторы работают как и техпомощь на дороге — помогают запустить неисправный автомобиль, поменять проколотое колесо, отбуксировать автомобиль до ближайшей АЗС. Также при ДТП, которое попадает под Европротокол, сотрудники Дорожного патруля разъясняют права и обязанности участникам данного события и помогают оформить Европротокол для скорейшего освобождения дорожного полотна», — отметил сотрудник пресс-службы.

Также Дорожный патруль будет активно использоваться во время проведения крупных спортивных мероприятий. В частности, во время тестового матча Кубка конфедераций — 2017 Дорожный патруль управлял потоками общественного и личного транспорта на маршрутах движения аэропорт — стадион, помогал в создании буферной зоны в день проведения матча и вёл контроль зон высадки/посадки клиентских групп.

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