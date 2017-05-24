К фестивалю тяжелой музыки протянут пивопровод

Фестиваль проходит ежегодно в августе в поселке Вакен в земле Шлезвиг-Гольдштейн. Число жителей поселка в обычное время не превышает двух тысяч человек, однако на Wacken Open Air приезжает до 80 тысяч посетителей.

Ежегодно в рамках фестиваля употребляется примерно 400 тысяч литров пива, или по пять литров на каждого посетителя. С помощью пивопровода бармены смогут разливать по шесть кружек напитка каждую секунду, при этом не надо будет полагаться на доставку пива в кегах грузовиками. В прежние годы из-за необходимости регулярно подвозить на место проведения мероприятия новые бочки с пивом и забирать пустые очень сильно страдала окружающая среда.