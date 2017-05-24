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14:22 (мск), источник: Вести.Ru

К фестивалю тяжелой музыки протянут пивопровод

Организаторы фестиваля тяжелой музыки Wacken Open Air в Германии решили протянуть к месту мероприятия отдельный пивопровод для посетителей.

Фестиваль проходит ежегодно в августе в поселке Вакен в земле Шлезвиг-Гольдштейн. Число жителей поселка в обычное время не превышает двух тысяч человек, однако на Wacken Open Air приезжает до 80 тысяч посетителей.

Ежегодно в рамках фестиваля употребляется примерно 400 тысяч литров пива, или по пять литров на каждого посетителя. С помощью пивопровода бармены смогут разливать по шесть кружек напитка каждую секунду, при этом не надо будет полагаться на доставку пива в кегах грузовиками. В прежние годы из-за необходимости регулярно подвозить на место проведения мероприятия новые бочки с пивом и забирать пустые очень сильно страдала окружающая среда.

Помимо постройки пивопровода, организаторы также планируют обновить системы доставки питьевой воды, а также сети обычной и ливневой канализации, сообщает Local. Общий бюджет реновации оценивается примерно в миллион евро.

Wacken Open Air был впервые проведён в 1990 году при участии местных групп. С каждым годом популярность мероприятия росла, и уже в конце 1990-х Wacken стал фестивалем европейского, а затем и мирового уровня.

В настоящее время он проводится в первые выходные августа каждого года и официально длится три дня. В этом году здесь ожидается выступление 150 коллективов на нескольких сценах, включая таких исполнителей, как Alice Cooper, Megadeath и Marilyn Manson.

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