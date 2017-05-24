К фестивалю тяжелой музыки протянут пивопровод
Организаторы фестиваля тяжелой музыки Wacken Open Air в Германии решили протянуть к месту мероприятия отдельный пивопровод для посетителей.
Организаторы фестиваля тяжелой музыки Wacken Open Air в Германии решили протянуть к месту мероприятия отдельный пивопровод для посетителей.
Фестиваль проходит ежегодно в августе в поселке Вакен в земле
Ежегодно в рамках фестиваля употребляется примерно 400 тысяч литров пива, или по пять литров на каждого посетителя. С помощью пивопровода бармены смогут разливать по шесть кружек напитка каждую секунду, при этом не надо будет полагаться на доставку пива в кегах грузовиками. В прежние годы
Помимо постройки пивопровода, организаторы также планируют обновить системы доставки питьевой воды, а также сети обычной и ливневой канализации, сообщает Local. Общий бюджет реновации оценивается примерно в миллион евро.
Wacken Open Air был впервые проведён в 1990 году при участии местных групп. С каждым годом популярность мероприятия росла, и уже в конце 1990-х Wacken стал фестивалем европейского, а затем и мирового уровня.
В настоящее время он проводится в первые выходные августа каждого года и официально длится три дня. В этом году здесь ожидается выступление 150 коллективов на нескольких сценах, включая таких исполнителей, как Alice Cooper, Megadeath и Marilyn Manson.