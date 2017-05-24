Тайвань стал первым местом в Азии, где власти узаконили однополые браки

Совет, состоящий из 14 судей, постановил, что статья 972 Гражданского кодекса о том, что брак — это «союз между мужчиной и женщиной» противоречит конституции Тайваня, отмечает издание.

Сообщается, что активисты-сторонники однополых союзов многие годы пытались отстоять свои интересы и подавали соответствующие запросы в судебные инстанции. Конституционный суд Тайваня 24 марта провел слушания по делу о легализации однополых браков. В слушаниях участвовали как сторонники, так и противники этой инициативы.

Дебаты о легализации однополых союзов продолжаются на Тайване с 2003 года, когда эта идея была предложена правительством. Непримиримые противоречия по этому вопросу неоднократно становились причиной массовых протестов.