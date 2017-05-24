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12:48 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Врачи бесплатно проконсультируют участников фестиваля «Здоровый Воронеж»

Акция пройдет 27 и 28 мая.

Врачи разных профилей бесплатно проконсультируют воронежцев на фестивале «Здоровый город». Проверить здоровье можно будет в парке у ТРК «Арена» на бульваре Победы в субботу, 27 мая, и на следующий день — в парке «Алые паруса». Медицинская площадка, по традиции, станет центральной площадкой на фестивале, сообщила пресс-служба мэрии.

По данным организаторов, в парке «Арена» горожане смогут пообщаться с врачом-педиатром, а также измерить рост, вес и силу жима. На следующий день в «Алых парусах» участников фестиваля ждут бесплатные беседы с ортопедом, стоматологом, травматологом, кардиологом, неврологом. Специалисты проведут мастер-классы по лечебной физкультуре, оказанию первой помощи, измерят желающим артериальное давление. Кроме того, воронежцы смогут бесплатно пройти тест на ВИЧ и узнать результаты через 15 минут.

Фестиваль «Здоровый город» пройдет в Воронеже в третий раз. Для горожан будут работать интерактивные площадки, посвященные медицине, спорту, отдыху, красоте, здоровому питанию. Гостей ждут концерты, спектакли, викторины, настольные игры.

Мероприятие состоится при поддержке администрации Воронежа, департамента здравоохранения Воронежской области, регионального департамента природных ресурсов и экологии.

В 2015 году фестиваль посетили 7 тыс., в 2016 году — более 10 тыс. человек.

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