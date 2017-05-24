Врачи бесплатно проконсультируют участников фестиваля «Здоровый Воронеж»
Акция пройдет 27 и 28 мая.
Акция пройдет 27 и 28 мая.
Врачи разных профилей бесплатно проконсультируют воронежцев на фестивале «Здоровый город». Проверить здоровье можно будет в парке у ТРК «Арена» на бульваре Победы в субботу, 27 мая, и на следующий день — в парке «Алые паруса». Медицинская площадка, по традиции, станет центральной площадкой на фестивале, сообщила
По данным организаторов, в парке «Арена» горожане смогут пообщаться с
Фестиваль «Здоровый город» пройдет в Воронеже в третий раз. Для горожан будут работать интерактивные площадки, посвященные медицине, спорту, отдыху, красоте, здоровому питанию. Гостей ждут концерты, спектакли, викторины, настольные игры.
Мероприятие состоится при поддержке администрации Воронежа, департамента здравоохранения Воронежской области, регионального департамента природных ресурсов и экологии.
В 2015 году фестиваль посетили 7 тыс., в 2016 году — более 10 тыс. человек.