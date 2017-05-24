На въездах в Иркутскую область установят стелы к 80-летию региона

Как 24 мая 2017 года сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на министерство строительства и дорожного хозяйства, это планируется сделать к сентябрю, когда состоится празднование 80-летие Иркутской области. Стелы будут установлены на трех въездах в Иркутскую область:

на автомобильных дорогах Р-258 «Байкал» (граница с Республикой Бурятия),

Р-255 «Сибирь» (граница с Красноярским краем).

на трассе Усть-Кут — Новый Уоян (граница с Республикой Бурятия).

Сейчас министерство объявило конкурс на разработку эскизного проекта въездного знака. Участвовать в открытом архитектурном конкурсе приглашают всех желающих -архитекторов, дизайнеров, художников, студентов высших специализированных учебных заведений и факультетов соответствующих специальностей. Участвовать можно персонально и авторскими коллективами. Количество конкурсных проектов, выполненных одним автором или коллективом, не ограничивается. Эскизный проект должен содержать идею, отражающую образное представление об Иркутской области с учетом исторических, культурных, экономических особенностей и современных достижений региона, а также символы культуры и многовековой истории региона, официальную символику. Знаки на въездах должны быть видны с автомобильной трассы в любое время суток. Все требования к участникам и работам размещены на сайте министерства строительства, дорожного хозяйства региона в разделе «Новости» (http://irkobl.ru/sites/irkstroy/news/238435/). Конкурсные работы принимаются с 23 мая по 23 июня по адресу: 664022, г. Иркутск, ул. Красных Мадьяр, 41 почтой или предоставляются лично организатору — в министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (кабинет 508).