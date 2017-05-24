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12:55 (мск), источник: РИА Крым

Власти Феодосии объяснили, что происходит с башней Константина

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая — РИА Новости (Крым). Одна из исторических достопримечательностей Феодосии башня Святого Константина, изображенная на гербе города, требует срочного ремонта. Накануне из нее выпала часть каменной кладки.

Источник: РИА "Новости"

Местные жители бьют тревогу, опасаясь, что памятник архитектуры с многовековой историей может не дождаться ремонта и разрушиться, поскольку частичное разрушение башни произошло еще летом прошлого года. Тогда феодосийские власти заявили о готовности провести ремонтные работы, однако к ним пока не приступили. Задержкой реставрации они называли тот факт, что башня не числилась на балансе города. Сейчас, по словам властей Феодосии, дело сдвинулось с мертвой точки.

Что на самом деле произошло с башней корреспонденту РИА Новости (Крым) рассказал начальник отдела по вопросам культуры администрации города Альберт Доржеев. По его словам, из стены действительно выпало несколько камней, но это не обрушение.

«Нет, обрушения не произошло. Там несколько камней отвалилось. Да, это так… Назвать это можно следующим образом: там происходит вывал бутового камня, регулярно время от времени эти камни выпадают. Но в связи с тем, что это объект культурного наследия, без разрешения (Государственного — ред.) комитета по охране культурного наследия (Республики Крым — ред.) мы не можем там ничего делать, потому что это все жестко регламентируется законом», — пояснил Доржеев.

По его словам, администрация Феодосии ранее уже выступала с инициативой проведения ремонта памятника, однако «восстанавливать просто так, без проекта и без процедуры закупки нельзя». Доржеев заверил, что уже в эту пятницу подрядчик будет определен и приступит к работам по сохранению объекта культурного наследия федерального значения.

«В рамках 44-го ФЗ сейчас идет процедура закупки: 26 мая мы будем вскрывать конверты, определять подрядчика, и после этого подрядчик будет приступать к работам. К сожалению, вот такая процедура, но по-другому нельзя. Любое другое ускорение будет нарушением закона: либо 44-й ФЗ, либо законодательства об охране культурного наследия», — отметил начальник отдела.

При этом он добавил, что в ходе реконструкции проектом предусмотрено, что часть башни, которая осыпается, будет разобрана и собрана снова.

«В любом случае в ходе работ проектом предусмотрено: та часть, которая осыпается, ее нужно полностью разбирать, потому что она на честном слове держится, и заново собирать», — пояснил Доржеев.

Ранее он сообщал, что противоаварийные работы по спасению архитектурного памятника федерального значения и одного из символов Феодосии — башни Константина — планируется начать в конце марта — начале апреля текущего года. По словам Доржеева, в конце февраля было получено положительное заключение экспертизы по проекту противоаварийных работ на объекте. Заказчиком проекта является Госкомитет по охране культурного наследия РК.

Башня святого Константина была построена в XIV веке. Сегодня она является архитектурным символом Феодосии. Она постепенно обрушается и требует срочных противоаварийных работ. По словам главы администрации Феодосии Станислава Крысина, городские власти давно планировали приступить к ремонтным работам, но выяснилось, что башня не была на балансе города. В декабре 2016 года объект был передан на баланс муниципалитета.

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