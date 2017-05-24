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14:16 (мск), источник: Volga News

Фонтан 30-летия Победы в Самаре будет восстановлен в течение лета

В течение лета фонтан 30-летия Победы на Самарской площади будет восстановлен, сообщает ТРК «Губерния» со ссылкой на главу города Олега Фурсова.

По его словам, реконструкция обоснована тем, что у фонтана полностью сгнила арматура и пришла в негодность чаша, которая пропускала воду. Было принято решение полностью демонтировать аварийное сооружение. Как отметил глава города, при восстановительных работах поставлена задача сохранить всю оригинальную мозаику фонтана.

«Здесь все будет восстановлено. Будет сделано очень качественно. Делает это наше муниципальное предприятие, поэтому сомневаться здесь не стоит. И хочу успокоить всех жителей города, региона, что ни в коей мере не покушаемся на историческое прошлое. Для нас этот фонтан тоже имеет большое значение. Мы просто вдохнем новую жизнь в это сооружение», — заявил Олег Фурсов.

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