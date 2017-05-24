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13:35 (мск), источник: Интерфакс

Глава Большого театра написал письмо Путину из-за допроса Серебренникова

По словам Урина, глава «Гоголь-центра» не отвечает «за финансовую составляющую» жизни театра.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU — Гендиректор Большого театра Владимир Урин направил письмо президенту Владимиру Путину, в связи с ситуацией вокруг худрука «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова.

Я считаю, что то, как это было сделано в отношении режиссера (Серебренникова), это неправильно. Он художник, человек, не отвечающий, с моей точки зрения, и как я знаю, не отвечающий за финансовую составляющую.
Владимир Урин
гендиректор Большого театра

«Тут свое дело сделали СМИ, которые действовали, не имея достаточно точной информации», — отметил глава ГАБТ.

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Урин выразил надежду на то, что расследование ситуации вокруг «Гоголь-центра» «будет предельно объективным, в рамках закона, и с предельным уважением к человеку, имеющему мировое имя, с пониманием ситуации».

На вопрос «Интерфакса», почему он винит СМИ в освещении ситуации с «Гоголь-центром», гендиректор театра подчеркнул, что «всех интересует имя, люди не разбираются в ситуации, но слышат имя, и в результате возникает впечатление, что главный виновник этой финансовой “разборки” — Кирилл Серебренников».

«Это неправильная позиция. Мы имеем дело с очень серьезной материей, эта материя — художник», — отметил Урин.

Накануне дома у Серебренникова был проведён обыск по делу о хищении средств в возглавляемом им театре, позже режиссера вызвали на допрос в СКР. Обыски по этому делу проходили в самом «Гоголь-центре», а также у директора Российского академического молодежного театра Софьи Апфельбаум, которая тоже была допрошена. В настоящее время Серебренников проходит по делу в качестве свидетеля.

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