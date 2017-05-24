Глава Большого театра написал письмо Путину из-за допроса Серебренникова

Я считаю, что то, как это было сделано в отношении режиссера (Серебренникова), это неправильно. Он художник, человек, не отвечающий, с моей точки зрения, и как я знаю, не отвечающий за финансовую составляющую.

Урин выразил надежду на то, что расследование ситуации вокруг «Гоголь-центра» «будет предельно объективным, в рамках закона, и с предельным уважением к человеку, имеющему мировое имя, с пониманием ситуации».

На вопрос «Интерфакса», почему он винит СМИ в освещении ситуации с «Гоголь-центром», гендиректор театра подчеркнул, что «всех интересует имя, люди не разбираются в ситуации, но слышат имя, и в результате возникает впечатление, что главный виновник этой финансовой “разборки” — Кирилл Серебренников».

«Это неправильная позиция. Мы имеем дело с очень серьезной материей, эта материя — художник», — отметил Урин.

Накануне дома у Серебренникова был проведён обыск по делу о хищении средств в возглавляемом им театре, позже режиссера вызвали на допрос в СКР. Обыски по этому делу проходили в самом «Гоголь-центре», а также у директора Российского академического молодежного театра Софьи Апфельбаум, которая тоже была допрошена. В настоящее время Серебренников проходит по делу в качестве свидетеля.