Метро Петербурга в День города не закроют до утра

Как сообщили 24 мая в пресс-службе подземки, поезда будут курсировать без перерыва, но некоторые вестибюли будут не доступны пассажирам.

Так, в ночь мероприятия будут закрыты вестибюль-1 станции «Проспект Ветеранов», вестибюль-2 станции «Ленинский проспект», вестибюль-2 станции «Площадь Ленина», вестибюль-1 станции «Московская», вестибюль-2 станции «Невский проспект», а также вестибюли станций «Технологический институт — 1», «Площадь Александра Невского — 2», «Достоевская» и «Спасская».