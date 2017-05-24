Метро Петербурга в День города не закроют до утра
В ночь на 28 мая, когда в Петербурге будут отмечать 314-ю годовщину основания города, метрополитен не будут закрывать.
В ночь на 28 мая, когда в Петербурге будут отмечать 314-ю годовщину основания города, метрополитен не будут закрывать.
Как сообщили 24 мая в
Так, в ночь мероприятия будут закрыты вестибюль-1 станции «Проспект Ветеранов», вестибюль-2 станции «Ленинский проспект», вестибюль-2 станции «Площадь Ленина», вестибюль-1 станции «Московская», вестибюль-2 станции «Невский проспект», а также вестибюли станций «Технологический институт — 1», «Площадь Александра Невского — 2», «Достоевская» и «Спасская».
При этом с двух часов ночи до половины пятого зайти в метро можно будет только по жетону или «Подорожнику». Продажи билетов на основе бесконтактных карт и активации