Знакомство с папой: как устроен прием у понтифика

Как регламентрируется Аудиенция у предстоятеля католической церкви регулируется протоколом, который не менялся много лет. В церемонию входит обязательная процедура фотографирования, фотослужба Ватикана составляет собственную хронику папских аудиенций. Где проходит Встреча проходит в личной библиотеке папы, которая находится рядом с его покоями.

Президент США Дональд Трамп, его жена Мелания Трамп и Папа Римский Франциск в личной библиотеке понтифика в Ватикане. | Источник: AP 2017

Что надеть Существуют определенные рекомендации по форме одежды для приглашенных на аудиенцию. Для мужчин это — темные костюмы и неяркие галстуки. Женщинам желательно прикрыть голову и избегать в своем наряде трех цветов: белого (папский цвет), красного (кардинальский) и фиолетового (епископский). Однако некоторые супруги глав государств имеют право быть в одежде белого цвета. Так называемая «привилегия белого» распространяется на католических королев, а также жен и вдов католических монархов. Сейчас такой привилегией пользуются всего семь женщин, одной из последних среди них в январе 2016 года с понтификом встречалась княгиня Монако Шарлен, супруга князя Альбера II.

Княгиня Монако Шарлен и Папа Римский Франциск. | Источник: AP 2017

Однако советы, касающиеся церемониала аудиенции, соблюдались не всегда.

Президент СССР Михаил Горбачев, его жена Раиса Горбачева и Папа Римский Иоанн-Павел II. | Источник: РИА "Новости"

В 1989 году, например, Раиса Горбачева пришла в ярко-красном костюме.

В 2006 году супруга премьер-министра Великобритании Тони Блэра появилась на встрече с папой Бенедиктом XVI во всем белом, что вызвало критику, в том числе и в британских СМИ.

Вы не королева, дорогая, и никогда ей не станете. The Telegraph

Как папа Франциск изменил церемонию Действующий глава католической церкви папа римский Франциск к церемониалу относится весьма либерально. В начале 2016 года он изменил правила протокола относительно встреч с католиками-главами государств, которые были разведены и вступили в повторный брак. Раньше в таком случае папа Римский встречался только с главами государств во время официальной церемонии, а их супруги не имели права принимать участие в фотографировании и обмене подарками. Франциск этот порядок изменил — первым президентом, принятым в Ватикане с супругой по новым правилам, стал аргентинский лидер Маурисио Макри, женатый в третий раз.