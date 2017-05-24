Жители Бардымского района жалуются на односельчанина, который ест собак и кошек
В редакцию портала «Новостей Перми » обратился житель села Новый Ашап. Его односельчанин похищает безобидных животных и ест их.
В редакцию портала «Новостей Перми » обратился житель села Новый Ашап. Его односельчанин похищает безобидных животных и ест их.
Источник сообщил, что один из жителей ловит собак, кошек и съедает их. Зимой пропала одна хозяйская собака, сразу за ней и домашний кот. Все подумали, что они убежали, пока не нашли их шкуры у оного из сельчан.
На днях пропала собака, которой местные жители дали кличку Варежка. Люди с ужасом узнали, что мужчина съел и ее. Известно, что живодер имеет судимость.
Жители села напуганы происходящим и не знают, как остановить живодера. По их словам, в полицию они не обращались.