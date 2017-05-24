Жители Бардымского района жалуются на односельчанина, который ест собак и кошек

Источник сообщил, что один из жителей ловит собак, кошек и съедает их. Зимой пропала одна хозяйская собака, сразу за ней и домашний кот. Все подумали, что они убежали, пока не нашли их шкуры у оного из сельчан.



На днях пропала собака, которой местные жители дали кличку Варежка. Люди с ужасом узнали, что мужчина съел и ее. Известно, что живодер имеет судимость.



Жители села напуганы происходящим и не знают, как остановить живодера. По их словам, в полицию они не обращались.

