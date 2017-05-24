Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дмитрий Нагиев и Елена Яковлева впервые снялись в «Елках»
Евродепутатов возмутили требования Порошенко про Крым и Донбасс
Beat Film 2017: оскароносная актриса сыграла бездомного (видео)
44-летняя Мария Бутырская стала многодетной мамой
Дмитрий Маликов рассказал о ссорах с дочкой и о ее бойфренде
Как противозачаточная таблетка совершила переворот в экономикеТаблетки в корне поменяли рынок труда, позволив женщине делать карьеру, о которой раньше она не могла и мечтать
Дмитрий Нагиев и Елена Яковлева впервые снялись в «Елках»
Орбакайте, Башаров и Самойлова спели с Куценко на его 50-летии
Эксперты подсчитали, сколько стоит вся недвижимость в мире
В Мытищах и Внуково появится метро
Малкин посоветовал тренерам сборной России чаще ездить в Америку
Кожевников: Бронза ЧМ — наше реальное место
Дмитрию Шепелеву запретили покидать Россию
Дмитрий Маликов рассказал о ссорах с дочкой и о ее бойфренде
США оказались не готовы к новой гонке вооружений
СМИ: очевидец гибели «Боинга» застрелен снайпером
Иномарки в СССР: машины из-за «железного занавеса»
КАМАЗ откажется от бумажных сервисных книжек
Фоторепортажи
20Крепостные стены XXI века
10В тени красоты
9Теракт в Манчестере
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
14:28 (мск), источник: Новости Перми

Жители Бардымского района жалуются на односельчанина, который ест собак и кошек

В редакцию портала «Новостей Перми » обратился житель села Новый Ашап. Его односельчанин похищает безобидных животных и ест их.

Источник сообщил, что один из жителей ловит собак, кошек и съедает их. Зимой пропала одна хозяйская собака, сразу за ней и домашний кот. Все подумали, что они убежали, пока не нашли их шкуры у оного из сельчан.

На днях пропала собака, которой местные жители дали кличку Варежка. Люди с ужасом узнали, что мужчина съел и ее. Известно, что живодер имеет судимость.

Жители села напуганы происходящим и не знают, как остановить живодера. По их словам, в полицию они не обращались.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Жители Бардымского района жалуются на односельчанина, который ест собак и кошек
В России отменили открепительные удостоверения на выборах
В Думу внесен законопроект о регулировании работы мессенджеров
Шойгу рассказал о военных расходах США, России и Китая
Полиция опубликовала фотографию манчестерского смертника
«Авто Mail.Ru»: самая популярная марка автомобиля в России — Toyota
Глава Большого театра выступил в защиту Серебренникова
В пермском доме культуры на детей обрушилась часть сцены
Спорт
«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Аяксом» в финале Лиги Европы Встречу команд омрачает теракт, произошедший в Манчестере за два дня до финала
Авто
Для автовладельцев подготовили пересчет стоимости ОСАГО Страховщики убеждают, что опытные и безаварийные водители перестанут платить за тех, кто после трех лет стажа переоценивает свои способности
Hi-Tech
Заброшенная страна: советские «города-призраки» в фотографиях В рамках проекта «Заброшенная страна» Hi-Tech.Mail.ru расскажет о мертвых «городах-призраках» России и бывшего СССР. Причины — разные: техногенная катастрофа, отсутствие финансирования градообразующих предприятий или инженерные просчеты. За каждой историей стоит человеческая трагедия
Кино
Николь Кидман не сдержала слез на премьере в Каннах Картина «Убийство священного оленя», показ которой состоялся в рамках Каннского кинофестиваля, уже названа одной из самых противоречивых работ смотра
Недвижимость
Как оформить углы в квартире: 15 идей
Эксперты рассказали о дешевом съемном жилье в Крыму
В Петербурге появится первый частный ЗАГС
Эксперты подсчитали, сколько стоит вся недвижимость в мире
Леди
Как носить кроп-топы в городе: 7 идей Неуместной излишняя обнаженность кажется лишь на первый взгляд. В нашем обзоре - семь идей, как носить даже самые смелые топы в каменных джунглях.
Дети
Дети Ирина Шейк вышла в свет впервые после родов (фото) Модель стала мамой всего два месяца назад.
Все о ремонте
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь