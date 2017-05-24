Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер сыгравший Джеймса Бонда Роджер Мур
Евродепутатов возмутили требования Порошенко про Крым и Донбасс
Светская Москва: Карякин вышел в свет с беременной женой
Дети Ирина Шейк вышла в свет впервые после родов (фото)
Как сложилась жизнь Ирины Розановой (фото)
Как противозачаточная таблетка совершила переворот в экономикеТаблетки в корне поменяли рынок труда, позволив женщине делать карьеру, о которой раньше она не могла и мечтать
Прилучный с усами, Глинников в юбке: съемки сериала «Форс-мажор»
Режиссер покинул «Лигу справедливости» из-за самоубийства дочери
Эксперты подсчитали, сколько стоит вся недвижимость в мире
В Мытищах и Внуково появится метро
ХК ЦСКА узнал имя нового главного тренера
Сказка Андерсона Малкину на ночь: обзор матча Кубка Стэнли
Как сложилась жизнь Ирины Розановой (фото)
Татьяна Навка затмила всех на закрытой вечеринке в Каннах (фото)
США оказались не готовы к новой гонке вооружений
СМИ: очевидец гибели «Боинга» застрелен снайпером
Иномарки в СССР: машины из-за «железного занавеса»
КАМАЗ откажется от бумажных сервисных книжек
Фоторепортажи
20Крепостные стены XXI века
10В тени красоты
9Теракт в Манчестере
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
14:28 (мск), источник: PROUFU.ru

В уфимском цирке не могут купить корм для животных

Как известно, уфимский цирк по требованию прокуратуры республики закрыт на неопределенный срок. Причиной на это послужило аварийное состояние здания, построенного еще полвека назад.

ProUfu.ru узнал, что происходит с цирковыми животными, пока руководство заведения дожидается результатов судебной экспертизы. Директор цирка Гузель Туктарова рассказала, что они оказались заложниками неприятного события.

— 28 мая заканчиваются запасы кормов для животных. Но так как кабинет бухгалтерии опечатан, и мы не можем туда попасть, я не знаю, как будем кормить их дальше. Сначала вовсе хотели опечатать и проход, который ведет к нашим животным. Еле смогли уговорить не делать этого, тогда они остались бы вовсе голодными. А среди них есть такие экзотические, как пингвины, морские львы, бассейн которых, к слову, необходимо менять раз в неделю. Если 28 мая не получится оплатить счета за корм, это может привести к гибели наших подопечных.

По словам Гузель Туктаровой, цирковые артисты пока находятся на административном отпуске, а вот обычные сотрудники «не могут найти себе места: ходят вокруг цирка, а зайти нельзя». По закону, не имея на руках результаты судебной экспертизы, директор уволить их не может. Двое из сотрудников уже попросились уйти с работы по собственному желанию, но трудовые книги они получат еще не скоро — вход в административный корпус закрыт.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Башкирии ювелирный магазин ограбили на 10 млн рублей
В России отменили открепительные удостоверения на выборах
В Думу внесен законопроект о регулировании работы мессенджеров
Шойгу рассказал о военных расходах США, России и Китая
Полиция опубликовала фотографию манчестерского смертника
«Авто Mail.Ru»: самая популярная марка автомобиля в России — Toyota
Глава Большого театра выступил в защиту Серебренникова
В пермском доме культуры на детей обрушилась часть сцены
Спорт
«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Аяксом» в финале Лиги Европы Встречу команд омрачает теракт, произошедший в Манчестере за два дня до финала
Авто
Для автовладельцев подготовили пересчет стоимости ОСАГО Страховщики убеждают, что опытные и безаварийные водители перестанут платить за тех, кто после трех лет стажа переоценивает свои способности
Hi-Tech
Заброшенная страна: советские «города-призраки» в фотографиях В рамках проекта «Заброшенная страна» Hi-Tech.Mail.ru расскажет о мертвых «городах-призраках» России и бывшего СССР. Причины — разные: техногенная катастрофа, отсутствие финансирования градообразующих предприятий или инженерные просчеты. За каждой историей стоит человеческая трагедия
Кино
Николь Кидман не сдержала слез на премьере в Каннах Картина «Убийство священного оленя», показ которой состоялся в рамках Каннского кинофестиваля, уже названа одной из самых противоречивых работ смотра
Недвижимость
Как оформить углы в квартире: 15 идей
Эксперты рассказали о дешевом съемном жилье в Крыму
В Петербурге появится первый частный ЗАГС
Эксперты подсчитали, сколько стоит вся недвижимость в мире
Леди
Как носить кроп-топы в городе: 7 идей Неуместной излишняя обнаженность кажется лишь на первый взгляд. В нашем обзоре - семь идей, как носить даже самые смелые топы в каменных джунглях.
Дети
Дети Ирина Шейк вышла в свет впервые после родов (фото) Модель стала мамой всего два месяца назад.
Все о ремонте
Плюсы и минусы квартир-студий
Как контролировать ремонт: советы профи
Как оформить кухню: 11 современных решений
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь