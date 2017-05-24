В уфимском цирке не могут купить корм для животных
Как известно, уфимский цирк по требованию прокуратуры республики закрыт на неопределенный срок. Причиной на это послужило аварийное состояние здания, построенного еще полвека назад.
Как известно, уфимский цирк по требованию прокуратуры республики закрыт на неопределенный срок. Причиной на это послужило аварийное состояние здания, построенного еще полвека назад.
ProUfu.ru узнал, что происходит с цирковыми животными, пока руководство заведения дожидается результатов судебной экспертизы. Директор цирка Гузель Туктарова рассказала, что они оказались заложниками неприятного события.
— 28 мая заканчиваются запасы кормов для животных. Но так как кабинет бухгалтерии опечатан, и мы не можем туда попасть, я не знаю, как будем кормить их дальше. Сначала вовсе хотели опечатать и проход, который ведет к нашим животным. Еле смогли уговорить не делать этого, тогда они остались бы вовсе голодными. А среди них есть такие экзотические, как пингвины, морские львы, бассейн которых, к слову, необходимо менять раз в неделю. Если 28 мая не получится оплатить счета за корм, это может привести к гибели наших подопечных.
По словам Гузель Туктаровой, цирковые артисты пока находятся на административном отпуске, а вот обычные сотрудники «не могут найти себе места: ходят вокруг цирка, а зайти нельзя». По закону, не имея на руках результаты судебной экспертизы, директор уволить их не может. Двое из сотрудников уже попросились уйти с работы по собственному желанию, но трудовые книги они получат еще не скоро — вход в административный корпус закрыт.