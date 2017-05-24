В уфимском цирке не могут купить корм для животных

ProUfu.ru узнал, что происходит с цирковыми животными, пока руководство заведения дожидается результатов судебной экспертизы. Директор цирка Гузель Туктарова рассказала, что они оказались заложниками неприятного события.

— 28 мая заканчиваются запасы кормов для животных. Но так как кабинет бухгалтерии опечатан, и мы не можем туда попасть, я не знаю, как будем кормить их дальше. Сначала вовсе хотели опечатать и проход, который ведет к нашим животным. Еле смогли уговорить не делать этого, тогда они остались бы вовсе голодными. А среди них есть такие экзотические, как пингвины, морские львы, бассейн которых, к слову, необходимо менять раз в неделю. Если 28 мая не получится оплатить счета за корм, это может привести к гибели наших подопечных.

По словам Гузель Туктаровой, цирковые артисты пока находятся на административном отпуске, а вот обычные сотрудники «не могут найти себе места: ходят вокруг цирка, а зайти нельзя». По закону, не имея на руках результаты судебной экспертизы, директор уволить их не может. Двое из сотрудников уже попросились уйти с работы по собственному желанию, но трудовые книги они получат еще не скоро — вход в административный корпус закрыт.