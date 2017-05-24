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15:56 (мск), источник: 365info.kz

В ОАЭ без виз: сколько сэкономят казахстанцы, рассказали в МИД РК

Соглашение о безвизовом въезде казахстанцев в ОАЭ сроком на месяц может вступить в силу уже к середине лета.

Источник: 365info.kz

Об этом на своей странице в Facebook сообщил официальный представитель МИД РК Ануар Жайнаков.

«По словам министра иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ шейха Абдаллы без Заид Аль Нахаяна, около 100 тыс. граждан Казахстана ежегодно посещают ОАЭ. Наши партнеры рассчитывают, что эти показатели теперь увеличатся вдвое, — отметил Жайнаков. — Сегодня казахстанские граждане тратят в среднем 100 долларов на оформление одной визы в ОАЭ. После вступления подписанного документа в силу наши граждане будут экономить порядка 10 млн долларов в год на поездках в эту популярную у казахстанских туристов и деловых людей страну. Надеемся, что внутригосударственные процедуры по вступлению подписанного документа в силу завершатся в ближайшие месяц-два».

По информации Жайнакова, недавно власти Японии облегчили получение виз для казахстанцев. Переговоры по введению безвизового режима ведутся казахстанскими дипломатами с Таиландом, Израилем, Макао, Доминиканской Республикой, Коста-Рикой и Фиджи.

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