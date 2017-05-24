В ОАЭ без виз: сколько сэкономят казахстанцы, рассказали в МИД РК

Об этом на своей странице в Facebook сообщил официальный представитель МИД РК Ануар Жайнаков.

«По словам министра иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ шейха Абдаллы без Заид Аль Нахаяна, около 100 тыс. граждан Казахстана ежегодно посещают ОАЭ. Наши партнеры рассчитывают, что эти показатели теперь увеличатся вдвое, — отметил Жайнаков. — Сегодня казахстанские граждане тратят в среднем 100 долларов на оформление одной визы в ОАЭ. После вступления подписанного документа в силу наши граждане будут экономить порядка 10 млн долларов в год на поездках в эту популярную у казахстанских туристов и деловых людей страну. Надеемся, что внутригосударственные процедуры по вступлению подписанного документа в силу завершатся в ближайшие месяц-два».