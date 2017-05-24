В Волгограде выписали двух пострадавших при взрыве газа в доме на Университетском проспекте

Пациенты в течение недели находились в травматологическом отделении 25-й больницы скорой помощи. Сразу при поступлении пострадавших медики оказали им всю необходимую помощь, в том числе провели полное обследование. Учитывая легкую степень причинения вреда здоровью, двоих мужчин выписали. Как стало известно, это сотрудники «Горгаза», которые прибыли на вызов по адресу: проспект Университетский, 60.

Напомним, 16 мая в доме прогремел взрыв. Жертвами трагедии стали четыре человека. Более 10 были госпитализированы с различными травмами.

Эдуард Пономарев, заместитель главного врача по хирургической помощи ГУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 25»: «У одного пациента диагноз — множественные резаные раны поверхности лица, туловища, конечностей. У второго пациента диагностировано сотрясение головного мозга, то есть это легкие травмы. В данном случае пациентов было двое, поэтому не потребовалось отдельной бригады. Силами приемного покоя, специалистов они были сразу обследованы, выполнены были МРТ, ультразвуковые обследования брюшной полости, рентгенографические обследования костей скелета. Осмотрены терапевтом, неврологом, окулистом пациенты, и принято решение, с учетом легкости, незначительности травматических повреждений, о госпитализации в отделение травматологии».