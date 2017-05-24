Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Николь Кидман не сдержала слез на премьере в Каннах
Евродепутатов возмутили требования Порошенко про Крым и Донбасс
Задержан вице-губернатор Краснодарского края
Родственники Жанны Фриске наконец-то встретились с ее сыном
Дмитрию Шепелеву запретили покидать Россию
«Горючий лед» Китай объявил о начале энергетической революции
«Первый канал» оштрафуют за песню «Темная ночь» в шоу «Голос»
Николь Кидман не сдержала слез на премьере в Каннах
Почему квартиры долго не продаются?
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
ХК ЦСКА узнал имя нового главного тренера
Сказка Андерсона Малкину на ночь: обзор матча Кубка Стэнли
Как сложилась жизнь Ирины Розановой (фото)
Татьяна Навка затмила всех на закрытой вечеринке в Каннах (фото)
Западные СМИ рассказали, почему США отстают от РФ в военной мощи
СМИ: очевидец гибели «Боинга» застрелен снайпером
Новый внедорожник из Lada 4х4: документы получены
GM-АВТОВАЗ остановил конвейер
Фоторепортажи
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
12Воспоминания Набережной Круазет
20Крепостные стены XXI века
15:54 (мск), источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

В Волгограде выписали двух пострадавших при взрыве газа в доме на Университетском проспекте

24 мая в Волгограде выписали еще двух пострадавших при взрыве дома на проспекте Университетском, 60.

Источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

Пациенты в течение недели находились в травматологическом отделении 25-й больницы скорой помощи. Сразу при поступлении пострадавших медики оказали им всю необходимую помощь, в том числе провели полное обследование. Учитывая легкую степень причинения вреда здоровью, двоих мужчин выписали. Как стало известно, это сотрудники «Горгаза», которые прибыли на вызов по адресу: проспект Университетский, 60.

Напомним, 16 мая в доме прогремел взрыв. Жертвами трагедии стали четыре человека. Более 10 были госпитализированы с различными травмами.

Эдуард Пономарев, заместитель главного врача по хирургической помощи ГУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 25»: «У одного пациента диагноз — множественные резаные раны поверхности лица, туловища, конечностей. У второго пациента диагностировано сотрясение головного мозга, то есть это легкие травмы. В данном случае пациентов было двое, поэтому не потребовалось отдельной бригады. Силами приемного покоя, специалистов они были сразу обследованы, выполнены были МРТ, ультразвуковые обследования брюшной полости, рентгенографические обследования костей скелета. Осмотрены терапевтом, неврологом, окулистом пациенты, и принято решение, с учетом легкости, незначительности травматических повреждений, о госпитализации в отделение травматологии».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Официантку уволили за секс с Орландо Блумом
В России отзывают автомобиль, убивший из-за дефекта знаменитого актера
Официантку уволили за секс с Орландо Блумом
Участник акции 26 марта осужден на 1,5 года колонии
Глава ФСБ раскрыл подробности о поиске террористов в Telegram
Шойгу рассказал о военных расходах США, России и Китая
Полиция опубликовала фотографию манчестерского смертника
«Авто Mail.Ru»: самая популярная марка автомобиля в России — Toyota
Глава Большого театра выступил в защиту Серебренникова
В пермском доме культуры на детей обрушилась часть сцены
Спорт
«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Аяксом» в финале Лиги Европы Встречу команд омрачает теракт, произошедший в Манчестере за два дня до финала
Авто
Для автовладельцев подготовили пересчет стоимости ОСАГО Страховщики убеждают, что опытные и безаварийные водители перестанут платить за тех, кто после трех лет стажа переоценивает свои способности
Hi-Tech
Заброшенная страна: советские «города-призраки» в фотографиях В рамках проекта «Заброшенная страна» Hi-Tech.Mail.ru расскажет о мертвых «городах-призраках» России и бывшего СССР. Причины — разные: техногенная катастрофа, отсутствие финансирования градообразующих предприятий или инженерные просчеты. За каждой историей стоит человеческая трагедия
Кино
«Первый канал» оштрафуют за песню «Темная ночь» в шоу «Голос» Исполненная финалисткой четвертого сезона композиция обойдется телеканалу в 600 000 руб.
Недвижимость
Рецепт удачного и недорогого ремонта в типовой квартире
Эксперты рассказали о дешевом съемном жилье в Крыму
Экологи: реновация погубит 2,7 тысячи гектаров насаждений в Москве
Ипотечники двух банков в Москве объявили голодовку
Леди
Как на самом деле выглядят девушки и женщины в США (фото) Одни считают Америку родоначальницей всех современных бьюти-трендов, другие уверены, что американки неохотнее всех девушек в мире следуют актуальным тенденциям
Дети
Родственники Жанны Фриске наконец-то встретились с ее сыном Отец 4-летнего Платона, телеведущий Дмитрий Шепелев, исполнил решение суда и впервые за долгое время разрешил родственникам сына по матери увидеться с ним.
Все о ремонте
Плюсы и минусы квартир-студий
Как контролировать ремонт: советы профи
Как оформить кухню: 11 современных решений
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь