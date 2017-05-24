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16:52 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Пассажиров столичного метро начали оповещать об очереди в храм Христа Спасителя

Машинисты поездов в столичном метро начали оповещать пассажиров об очереди к мощам Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

Источник: РИА "Новости"

«Очередь к храму Христа Спасителя начинается у метро «Спортивная», — передают по громкой связи машинисты поездов на Сокольнической линии метро.

Часть мощей, а именно левое ребро Николая Чудотворца, впервые за 930 лет привезли из базилики итальянского города Бари в Россию. С 22 мая по 12 июля для поклонения мощам можно будет посетить храм Христа Спасителя. Затем святыню доставят в Санкт-Петербург, где она пробудет до 28 июля, после чего мощи вернутся в Италию.

За первые три дня мощам Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя поклонились 48 тыс. верующих.

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