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«Продано!»: самые громкие аукционы Sotheby’s за 10 летБританский аукционный дом празднует десять лет работы в Москве
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18:26 (мск), источник: РИА Новости

«Продано!»: самые громкие аукционы Sotheby’s за 10 лет

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости, Анна Михайлова. Британский аукционный дом Sotheby's празднует десять лет работы в Москве выставкой «Взгляд коллекционера». В Ивановском зале Российской государственной библиотеки можно увидеть более 40 произведений искусства, приобретенных отечественными коллекционерами на торгах Sotheby's, а также топ-лоты предстоящего аукциона русского искусства в Лондоне.

Источник: РИА "Новости"

Цифра десять, конечно, условная. История Sotheby’s в России началась значительно раньше — с первых торгов советского современного искусства в 1988 году. Это был дебют международного аукциона в СССР. Несмотря на колоссальный успех тех продаж, которые открыли миру целое поколение российских художников, прошло еще 20 лет, прежде чем в Москве появилось представительство Sotheby’s.

Картины Петра Кончаловского на выставке "Взгляд коллекционера" в рамках программы "Sotheby's - 10 лет в России" | Источник: РИА "Новости"

С 2007 года аукционный дом привез сюда 20 выставок с мировыми шедеврами, а количество новых коллекционеров из России, участвующих в международных торгах Sotheby’s, увеличилось на 30%. Как следствие, аукционы русского искусства в Лондоне из экзотики превратились в престижное и, что немаловажно, прибыльное событие. Цены на отечественных художников выросли в разы — если в 1988 году топ-лотом стала картина «Фундаментальный лексикон» Брускина, ушедшая с молотка за 500 тысяч долларов, то сегодня речь идет о шестизначных цифрах.

2007 год

Один из первых же аукционов Sotheby’s наделал шума. Торги отменили в последний момент, так как буквально накануне все лоты приобрели частным образом.

Мстислав Ростропович и Галина Вишневская | Источник: РИА "Новости"

Коллекция Ростроповича-Вишневской из 450 предметов была продана предпринимателю Алишеру Усманову, который затем передал собрание в Государственный комплекс «Дворец конгрессов» (Константиновский дворец) в Санкт-Петербурге. Точная сумма сделки не оглашалась, известно лишь, что она превысила изначальный эстимейт, который предварительно оценивался в 26−40 миллионов долларов.

2008 год

Русский авангард долгие годы остается самым востребованным сегментом российского искусства. Одной из рекордных продаж стала картина Казимира Малевича «Супрематическая композиция».

Полотно было продано на торгах Sotheby’s в Нью-Йорке неизвестному покупателю за 60 миллионов долларов. Аукциону предшествовала 15-летняя тяжба между наследниками художника и амстердамским музеем «Стеделейк», где картина хранилась с 1958 года. «Супрематическая композиция» до сих пор остается самой дорогой работой Малевича, когда-либо ушедшей с молотка.

2011 год

Миссия московского Sotheby’s — не только продавать и покупать искусство, но и популяризировать русскую культуру за рубежом.

Спускаемая капсула корабля "Восток 3КА-2" на территории Московского планетария. | Источник: РИА "Новости"

На аукционе в 2011 году, приуроченному к полувековому юбилею первого полета в космос, ажиотаж вызвал уникальный лот — капсула советского космического корабля «Восток ЗКА-2». Именно в ней на орбиту отправились собака Звездочка и манекен Иван Иванович. Благодаря удачному приземлению «Востока» полет Юрия Гагарина получил зеленый свет. Реликвию приобрел неизвестный коллекционер почти за три миллиона долларов. Позже капсула была возвращена в Россию.

2012 год

Еще одной победой для русской культуры и рекордом для аукциона Sotheby’s стала продажа архива режиссера Андрея Тарковского.

Подготовка к презентации архива Андрея Тарковского в Иваново. Архив был выкуплен на аукционе в Лондоне и возращен на родину режиссера. | Источник: РИА "Новости"

О необходимости вернуть эти документы на родину кинематографиста говорили несколько лет на государственном уровне, но на приобретение коллекции, оцененной в 80−100 тысяч фунтов, требовались внебюджетные средства. Стараниями Mеждународного кинофестиваля имени Тарковского «Зеркало», частных спонсоров и властей Ивановской области, где родился режиссер, деньги были собраны. После ожесточенных торгов, в ходе которых стоимость архива выросла до 1,3 миллиона фунтов, документы передали в музей Тарковского в городе Юрьевец.

2015 год

Зачастую аукционный рекорд становится ориентиром не только для коллекционеров, но и для музейного сообщества. Так, продажа картины Зинаиды Серебряковой «Спящая девочка» за 3,9 миллиона фунтов спровоцировала всплеск интереса к творчеству практически забытой в советские годы художницы.

Сумма оказалась втрое выше стоимости, за которую уходили работы Серебряковой в предыдущие годы. «Спящая девочка» остается самой дорогой работой художницы, проданной на торгах. Картина досталась анонимному коллекционеру и, к сожалению, не представлена на масштабной ретроспективе Серебряковой, которая сейчас идет в Третьяковской галерее.

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