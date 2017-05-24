Внучка Хрущева назвала хрущевки символом свободной России

Источник: Агентство «Москва»

Главной целью строительства хрущевок была защита и развитие частной жизни, пишет Хрущева, и поясняет своим читателям, что практика городского строительства при Сталине вынуждала 30 человек делить между собой комнаты, кухню и ванную одной квартиры. «С реформой 50-х годов, семьи освободились от коммунальной жизни и не просто получили собственные комнаты, кухни и ванные, но смогли жить без страха, что их разговоры будут подслушаны КГБ», — пишет она, и отмечает, что сам Хрущев рассчитывал, что они прослужат людям до 1980-х годов, когда, по его расчетам, должна была наступить эра «пролетарской роскоши».

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«Фактически хрущевки стали символом более свободной России почти на полвека, — пишет она. — Некоторые из них, без сомнения, обветшали и нуждаются в замене. Другим будет достаточно ремонта», — пишет она и в качестве примера успешной реконструкции домов того периода указывает, что в Голландии недавно была вручена архитектурная премия за реконструкцию ветхого дома типа хрущевки на окраине Амстердама. Хрущева также рассказывает читателям издания о митинге против реновации пятиэтажек в Москве, который прошел 14 мая и сравнивает этот митинг с протестами начала десятилетия, когда «узкопрофильные» оппозиционные группы — от экологов до автомобилистов — объединялись, чтобы привлечь к своим проблемам внимание Кремля.

По ее словам, именно из борьбы объединений, которые «преследовали неполитические цели», в конечном счете выросли протесты на Болотной площади.

По словам Хрущевой, Путин обратился к «патриотическому национализму», апофеозом которого стала «аннексия Крыма» и преследование оппозиционеров, принимавших участие в протестах на Болотной. Некоторое время «казалось, что такой подход работает», однако антипротестные митинги в России 26 марта, организованные Алексеем Навальным, и митинг против сноса хрущевок 14 мая, по ее мнению, свидетельствуют о том, что «инакомыслие подавлено не до конца», считает Хрущева. Целью мартовских протестов и митинга против реновации было не свержение власти, а требование, чтобы протестующих услышали, пишет она. Однако дальше у президента России Владимира Путина есть только два пути — «подавить инакомыслие, как он это делал в 2012 году», или объявить «еще один военный поход». «Лучше ему однажды прислушаться к людям. Это обойдется ему дешевле, чем вести войну», — заключает она.

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