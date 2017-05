Внучка Хрущева назвала хрущевки символом свободной России

Нина Хрущева — родилась и выросла в СССР. Окончила филологический факультет МГУ в конце 1980-х годов, после чего поехала учиться в Принстонский университет. Окончив его, решила остаться в США. Преподает международные отношения в университете New School в Нью-Йорке, изучает творчество Владимира Набокова.

Нина — дочь Юлии Хрущевой и внучка Леонида Хрущева, старшего сына Никиты Хрущева от первого брака. В годы Второй мировой войны, летчик-истребитель Леонид Хрущев погиб. Мать Нины, Юлия — (внучка Хрущева по рождению) — была удочерена Никитой Хрущевым.

Таким образом, по рождению являясь его правнучкой, по документам Нина приходится Никите Хрущеву внучкой и называет его дедом.

Про свою семью написала книгу «Потерянный Хрущев: Путешествие в ГУЛАГ русского разума» (The Lost Khrushchev: A Journey Into the Gulag of the Russian Mind).