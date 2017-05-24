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16:45 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Завтра в центре Ростова можно бесплатно проверить здоровье

25 мая в парке им. М. Горького все желающие могут бесплатно проверить свое здоровье. Акция «Тихий Дон — здоровье в каждый дом» пройдет с 14 до 17 часов, сообщает пресс-служба администрации города.

Ростовчане и гости южной столицы смогут определить уровень сахара в крови, измерить артериальное давление и сделать флюорографическое исследование, пройти экспресс-тестирование на ВИЧ.

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