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17:01 (мск), источник: "Российская газета"

В Ростовском некрополисе обнаружено древнее захоронение коня

В Ростове-на-Дону во время раскопок в центре города обнаружено древнее захоронение коня.

На могилу животного донские археологи наткнулись во время археологических изысканий на улице Станиславского, где найдено уже свыше четырех десятков захоронений древних меотов. Раскопки в том месте ведутся параллельно с капитальным ремонтом проезжей части.

Как заявляют археологи, найденным останкам около двух тысяч лет. По всей видимости, конь был погребен тогда же.

— На нем нет следов амуниции, отсутствуют упряжка или украшения. В могиле не обнаружено никаких деталей, говорящих о знатном происхождении его владельца. Не исключено, что это было ритуальное жертвоприношение. Скорее всего это одиночное захоронение без всадника, — сообщил «РГ» руководитель археологической экспедиции Александр Нечипорук.

В древние времена лошади очень почитались. И когда погибал человек, например, на чужбине, ему посвящали захоронение коня. Либо верного друга могли похоронить вместе с умершим наездником.

Ученые предполагают, что найденный некрополис относится к Ростовскому городищу, население которого две тысячи лет назад составляли меоты, боспорские греки и сарматы. Всего вокруг Дона насчитывается десять меотских городищ. Предположительно, эти поселения были уничтожены в III веке нашей эры во время нашествия гуннов.

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