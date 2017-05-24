В Калининграде появились новая улица и микрорайон

Об этом сообщается на сайте городского совета депутатов.

Новую улицу в Московском районе города, берущую начало от улицы А. Суворова в направлении к улице Камской до железнодорожных путей, назвали Доброй. Улица, берущая начало от улицы А. Суворова в направлении к улице Камской до железнодорожных путей севернее улицы Доброй, названа Сказочной. Улице, берущей начало от переулка Ладушкина в северном направлении до улицы Большой Окружной, присвоено название Семейной.

Принято решение также образовать на территории городского округа элемент планировочной структуры — микрорайон Южный в границах улиц Интернациональной — Окской — Дзержинского — Большой Окружной — Двинской — Понартской — Ульяны Громовой.

Напомним, в середине марта четыре калининградских посёлка: Чкаловск, Прибрежный, Южный и имени А. Космодемьянского — официально стали микрорайонами. За это депутаты горсовета проголосовали на заседании комиссии по местному самоуправлению и социальной политике.