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16:59 (мск), источник: Клопс.ru

В Калининграде появились новая улица и микрорайон

В среду, 24 мая, депутаты горсовета Калининграда единогласно приняли решение о присвоении наименований новым улицам и микрорайону.

Источник: Клопс.ru

Об этом сообщается на сайте городского совета депутатов.

Новую улицу в Московском районе города, берущую начало от улицы А. Суворова в направлении к улице Камской до железнодорожных путей, назвали Доброй. Улица, берущая начало от улицы А. Суворова в направлении к улице Камской до железнодорожных путей севернее улицы Доброй, названа Сказочной. Улице, берущей начало от переулка Ладушкина в северном направлении до улицы Большой Окружной, присвоено название Семейной.

Принято решение также образовать на территории городского округа элемент планировочной структуры — микрорайон Южный в границах улиц Интернациональной — Окской — Дзержинского — Большой Окружной — Двинской — Понартской — Ульяны Громовой.

Напомним, в середине марта четыре калининградских посёлка: Чкаловск, Прибрежный, Южный и имени А. Космодемьянского — официально стали микрорайонами. За это депутаты горсовета проголосовали на заседании комиссии по местному самоуправлению и социальной политике.

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