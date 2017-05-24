Прогноз погоды на лето: какой месяц будет самым жарким

Синоптики составили прогноз погоды на лето, пишет Сегодня.

Июнь

В первый месяц лета заместитель начальника Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко обещает до +30, только ночью будет прохладнее — до +15 и ниже, особенно в первой декаде.

Народный синоптик Леонид Горбань с ним соглашается. Он также сказал, в какие дни возможны дожди: со 2 по 5 июня, 15—17 июня и 25—26 июня . При этом в середине месяца он обещает сильные ливни.

Июль

Середина лета, по прогнозам Прокопенко, будет знойным — до +32, но с ливнями.

Синоптик прогнозирует в Одесской области и других южных регионах в июле сильные бури с градом.

Прогнозы Горбаня значительно отличаются. Он говорит, что среднесуточная температура в июле не будет превышать +20+25.

— Разойтись жаре не позволят сильные дожди, которых в июле ожидается шесть: два — в первой декаде, и четыре — в период с 15-го по 30-е. Причем с 15-го по 20-е возможны сильные бури и град, — предупреждает народный синоптик.

Август

Конец лета будет прохладным, с осадками ниже нормы, считает Прокопенко.

Горбань соглашается, но уточняет, что небольшие дожди будут часто.

— Всего за месяц ожидается 8−10 «мокрых» дней: со 2-го по 4-е, 9−10, причем с бурей, 15−17, тоже с бурей и градом, и с 26-го по 30-е. Отсюда и регулярные температурные «качели»: после дождя будет холодать ночами до 12−15 градусов, а днем среднесуточная температура будет +18+24, — отметил синоптик.

В целом лето обещает быть нестабильным — то очень жарко, то холодно. Эти переходы будут сопровождаться дождями.

К слову, в последнюю неделю перед летом в Украину придет похолодание, а с ним мощные грозы и град.